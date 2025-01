OpenAI Operator: ecco l’agente AI che esegue compiti sul web per conto dell’utente

OpenAI ha annunciato oggi un’anteprima di ricerca di Operator, un agente che può navigare sul web per eseguire compiti al posto degli utenti.

Operator – spiega OpenAI – si basa su Computer-Using Agent (CUA), un modello che combina le capacità di visione di GPT-4o con un ragionamento avanzato attraverso l’apprendimento potenziato.

CUA è addestrato a interagire con le interfacce grafiche (GUI) – i pulsanti, i menu e i campi di testo usati quotidianamente dagli utenti – dandogli la flessibilità di navigare negli ambienti digitali senza richiedere API specifiche per il sistema operativo o il web.

Per consentire un rollout sicuro e iterativo, questa preview di Operator sarà disponibile per gli utenti Pro negli Stati Uniti all’indirizzo operator.chatgpt.com.

In questo modo, sottolinea OpenAI, Operator potrà imparare dall’utilizzo dei primi utenti e perfezionare le sue funzionalità, migliorando nel tempo. L’obiettivo di OpenAI è di estendere la disponibilità di Operator agli utenti Plus, Team ed Enterprise, nonché di integrare queste funzionalità in ChatGPT.

CUA beneficia dei progressi in termini di ragionamento, multimodalità e sicurezza, ponendo le basi per agenti come Operator affinché possano completare compiti complessi e in più fasi per gli utenti. Questo – afferma OpenAI – è l’inizio di un futuro in cui l’intelligenza artificiale non si limita a fornire informazioni, ma è anche in grado di eseguire autonomamente i flussi di lavoro, aiutando sia le aziende sia i privati.

Inoltre, OpenAI mette in evidenza diaver implementato rigorose misure di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile di Operator. Maggiori informazioni a questo riguardo sono disponibili nella Scheda di Sistema di Operator.

Durante la live stream con Sam Altman, Yash Kumar (Product Lead for Operator) e i ricercatori del team CUA, Casey Chu e Reiichiro Nakano, si è discusso dello sviluppo di Operator, delle capacità della CUA e dell’impatto più generale degli agenti nell’ecosistema digitale.

È possibile rivedere la live stream su X o YouTube.