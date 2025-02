F5 ridefinisce gli Application Delivery Controller per l’era dell’AI

F5 ha presentato la sua visione su come gli Application Delivery Controller (ADC) debbano trasformarsi per rispondere alle esigenze sempre più complesse delle applicazioni moderne basate sull’AI. Con un approccio platform-based, che garantisce flessibilità nella gestione, nel formato e nel controllo avanzato della sicurezza e della distribuzione delle applicazioni, F5 sta guidando la trasformazione di una nuova generazione di ADC.

“La crescita dell’AI e delle applicazioni moderne impone un ripensamento radicale della sicurezza e della distribuzione delle applicazioni. Gli approcci tradizionali non sono più adeguati a gestire sistemi sempre più complessi e distribuiti. Le aziende necessitano di soluzioni che garantiscano coerenza, flessibilità e visibilità completa dell’intero ambiente IT. F5 ha trasformato il proprio portfolio tecnologico per rispondere a queste sfide, consentendo ai clienti di distribuire e proteggere esperienze digitali avanzate con fiducia”, ha dichiarato Kunal Anand, Chief Innovation Officer di F5.

Secondo il report State of Application Strategy di F5, l’era delle applicazioni moderne alimentate dall’AI è già realtà: il 75% delle aziende ha già implementato applicazioni AI in qualche forma. Tuttavia, molte di queste imprese non sono ancora pronte per proteggere e distribuire applicazioni che gestiscono enormi quantità di dati, richiedono pattern di traffico complessi e introducono nuove minacce alla sicurezza.

Per rispondere a queste sfide, afferma F5, è necessario un nuovo approccio tecnologico che superi i limiti degli ADC tradizionali. La prossima generazione di ADC dovrà infatti supportare infrastrutture ibride e multicloud, integrando funzionalità avanzate come bilanciamento del carico ad alte prestazioni, sicurezza completa per app web e API, networking multicloud e capacità di AI gateway.

F5 sta guidando l’evoluzione del settore, introducendo un nuovo approccio per garantire sicurezza e prestazioni alle applicazioni moderne attraverso una serie di architetture progettate per i casi d’uso di AI più dinamici. Queste nuove risorse aiuteranno le aziende ad accelerare la pianificazione e l’implementazione di questa tecnologia, affrontando al contempo la crescente complessità nella distribuzione delle applicazioni moderne.

ADC 3.0: ridefinire gli Application Delivery Controller per l’era dell’AI

Negli ultimi 25 anni, infrastrutture, applicazioni e sicurezza sono cambiati radicalmente: siamo partiti dalle architetture tradizionali, con data center on-premises che ospitavano applicazioni monolitiche protette da semplici WAF rule-based e difese DoS, per arrivare ad applicazioni costruite con architetture a microservizi basate su container, che vengono poi distribuiti nel cloud pubblico, con necessità di sistemi di sicurezza più avanzati che includano la protezione delle API e la difesa da bot ancora più intelligenti. Oggi, nell’era dell’AI, gli ambienti ibridi e multicloud sono la norma, le applicazioni sono quasi sempre distribuite e richiedono funzionalità di sicurezza AI avanzate per contrastare minacce sempre più sofisticate.

In un’epoca di complessità tecnologica senza precedenti e sfide sempre più grandi in termini di sicurezza, la visione innovativa di F5 su cosa un ADC può e deve essere è fondamentale per le aziende che desiderano adattarsi a questo scenario. L’AI e le applicazioni moderne richiedono un nuovo approccio avanzato agli Application Delivery Controller, che unisca il bilanciamento del carico ad alte prestazioni con una sicurezza avanzata per applicazioni web e API, garantendo così esperienze digitali di nuova generazione. F5 ha creato la categoria degli ADC – sottolinea l’azienda – ed è da quasi 30 anni leader nella sicurezza e nella distribuzione delle applicazioni per le più grandi organizzazioni del mondo. Oggi, supportando i clienti nella gestione della complessità legata all’implementazione delle applicazioni AI, F5 continua a guidare il settore con una nuova visione per la tecnologia ADC.

“Le applicazioni stanno diventando sempre più dinamiche e distribuite. Questo trend continuerà e sarà ancor più alimentato dalla diffusione sempre più capillare dell’AI nelle imprese. Con il cambiamento della natura stessa delle applicazioni, anche gli ADC devono necessariamente evolversi. In un’era dominata dall’AI, è fondamentale disporre di soluzioni avanzate per il bilanciamento del carico e la distribuzione delle applicazioni, abbinate a solide funzionalità di sicurezza in grado di proteggere i dati a livello applicativo e API. F5 si è affermata come leader in questo settore e la sua vision si è evoluta per essere perfettamente in linea con i rigorosi requisiti di sicurezza e delivery che caratterizzeranno l’era dell’AI”, ha dichiarato Zeus Kerravala, founder e Principal Analyst di ZK Research.

Garantire la sicurezza delle applicazioni AI per tutti

Rispetto ad applicazioni tradizionali basate su tecnologie web, le applicazioni AI effettuano richieste con carichi maggiori e a frequenza più alta verso i data store aziendali e i modelli AI, spesso ospitati in “AI factories”. Ciò richiede un bilanciamento del carico ad alte prestazioni, in grado di gestire enormi quantità di dati e traffico complesso senza causare latenza. Inoltre, con l’emergere di nuove minacce alla cybersicurezza focalizzate sull’AI, come il furto dei LLM, il poisoning dei dati di training e attacchi di prompt injection, i cybercriminali cercano di infiltrarsi e dirottare sia i modelli di AI sia i dati utilizzati per addestrarli.

Per affrontare queste sfide, F5 ha sviluppato una nuova architettura di riferimento per l’AI, progettata per organizzare i flussi di lavoro AI/ML in sette blocchi fondamentali (AI building blocks), fornendo best practice per la sicurezza, gestione del traffico applicativo e ottimizzazione delle piattaforme. Questa architettura integra, inoltre, considerazioni chiave come le 10 principali sfide della distribuzione applicativa secondo F5, i 10 principali rischi di sicurezza per i LLM di OWASP e diversi modelli di deployment. Grazie a questa architettura, i clienti possono allineare in modo efficiente i loro requisiti di business e tecnici per i progetti di AI.

L’architettura di riferimento per l’AI di F5 consente ai clienti di costruire le infrastrutture IT sicure e altamente scalabili che sono necessarie per la delivery e la messa in sicurezza delle applicazioni AI, riducendo i rischi, i costi e la necessità di sforzi estremi di progettazione interna. F5 facilita l’integrazione dei sette blocchi fondamentali AI (AI building blocks) in ambienti ibridi e multicloud e ha annunciato collaborazioni con importanti aziende per supportare i progetti di AI dei clienti.

Sul sito dell’azienda è possibile saperne di più su come semplificare e scalare i deployment di AI con l’AI Reference Architecture di F5.