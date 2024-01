Olidata lancia Sfera Defence, software house specializzata in cybersecurity

Sfera Defence, realtà specializzata nel campo della cybersecurity e della sanità, ha ufficialmente assunto il ruolo di Software House all’interno del Gruppo Olidata

Questo passo rappresenta un segno tangibile degli investimenti significativi che il Gruppo sta effettuando nei settori della sicurezza e della salute. Gli obiettivi primari dell’azienda sono: la ricerca e lo sviluppo di servizi ad alto valore tecnologico.

In particolare, si ricorre allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale cognitiva e soluzioni ingegnerizzate, addestrate dai tecnici ed utilizzate come delle tecnologie cutting-edge open source specifiche e customizzabili. I due prodotti Safemind e Takecare incarnano questa visione: Safemind è una piattaforma integrata specializzata nell’acquisizione e nell’analisi delle informazioni, nonché nella comprensione dei fenomeni ad essi associati, mentre Takecare è una tecnologia predittiva basata sull’intelligenza artificiale per la diagnosi precoce e lo screening.

Il Gruppo Olidata già opera con professionisti del settore sanitario per sviluppare applicazioni, piattaforme e strumenti che rispondano alle esigenze emergenti nel campo della sanità digitale, affiancandoli nella ricerca; ne è un esempio la collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma per lo sviluppo della tecnologia predittiva (basata su intelligenza artificiale) per la diagnosi dei tumori polmonari, presentata di recente.

La ricerca è uno dei motori trainanti di questa impresa, a cui viene dedicato ampio spazio per potenziare il valore complessivo del Gruppo Olidata, che accoglie con entusiasmo la visione e l’impegno di Sfera Defence nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’eccellenza operativa.

Claudia Quadrino, Amministratore unico di Sfera Defence, dichiara: “Confidiamo che la Software House Sfera Defence non solo si affermi come un punto di riferimento nel settore, ma diventi un provider di soluzioni all’avanguardia. Siamo certi che le nostre proposte rivoluzionarie contribuiranno a definire il futuro della sicurezza e dell’healthcare, lasciando un’impronta indelebile nel panorama del progresso tecnologico”.