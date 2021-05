Office, sicurezza e Remote Desktop per Mac: le novità di Microsoft 365

Dalla visualizzazione delle trascrizioni dal vivo durante le riunioni di Microsoft Teams e il monitoraggio delle modifiche nei documenti Excel alla protezione dei dispositivi non gestiti, sono numerose le nuove funzionalità di Microsoft 365 progettate per supportare la flessibilità che il lavoro ibrido richiede.

Tra le altre novità interessanti ci sono la possibilità di trasformare i documenti Microsoft Word in presentazioni PowerPoint utilizzando l’intelligenza artificiale, le funzionalità di sondaggio ampliate in Teams e un’app Remote Desktop per Mac aggiornata.

Il mese scorso Microsoft ha annunciato diverse nuove funzioni studiate per offrire un’esperienza di meeting coinvolgente e senza soluzione di continuità utilizzando i sondaggi. Ora l’azienda ha ampliato l’accesso ai sondaggi in modo che i partecipanti che sono ospiti esterni o si uniscono dall’app mobile Teams abbiano un’esperienza della stessa qualità.

Inoltre, i presentatori e gli organizzatori di riunioni potranno presto lanciare due nuovi tipi di sondaggi, testo aperto e quiz a scelta multipla, con più opzioni per garantire che i partecipanti siano ascoltati e coinvolti. Microsoft ha anche rilasciato la funzione di suggerimenti intelligenti per i sondaggi, che aiuta a ridurre al minimo lo sforzo necessario per creare i poll, e gli insight post-riunione per aiutare a scoprire le metriche di coinvolgimento del meeting e consentire di agire sulle informazioni raccolte. Queste funzioni saranno disponibili nelle prossime settimane.

La trascrizione dal vivo, disponibile al momento solo in inglese US, permette ai partecipanti alla riunione di seguire e rivedere le conversazioni accanto al video o all’audio della riunione in tempo reale. Questa funzione promuove l’inclusività per i partecipanti che hanno disabilità uditive o diversi livelli di conoscenza della lingua.

I partecipanti che si sono aggiunti in ritardo, o che hanno perso la riunione, possono anche recuperare facilmente i contenuti leggendo ciò che è stato discusso e cercando la trascrizione in base all’oratore. I partecipanti possono anche scegliere di non essere identificati nelle trascrizioni delle riunioni.

Microsoft Teams ora fornirà un riepilogo con la registrazione della riunione, la trascrizione, la chat e i file allegati condivisi con i partecipanti nella scheda Chat della riunione e visualizzabili nella scheda Dettagli. Coloro che si sono persi la riunione, che si sono uniti in ritardo o che vogliono rivedere ciò che è stato discusso, potranno riprodurre la registrazione o rivedere le trascrizioni. Il riepilogo della riunione è in fase di deployment, ha reso noto Microsoft.

Per quanto riguarda le app Office di Microsoft 365, la società di Redmond ha annunciato che è in arrivo una delle funzionalità più richieste per Excel per web: la capacità di tenere traccia delle modifiche. Ora, quando si collabora su un documento sarà possibile vedere i dettagli di chi ha cambiato cosa, dove e quando, insieme al valore precedente della cella per un rapido ripristino.

È possibile restringere l’elenco delle modifiche selezionando qualsiasi foglio, intervallo o cella individuale per vedere tutte le modifiche che sono state fatte, comprese quelle in blocco.

Un’altra nuova funzione già annunciata e ora in fase di rilascio in Word per web è quella che permette di esportare un documento Word come una presentazione PowerPoint dall’aspetto professionale. Questa nuova funzionalità utilizza l’intelligenza artificiale per suggerire immagini, icone, video, temi e font per organizzare il contenuto.

Per Outlook per il web Microsoft sta distribuendo un aggiornamento che rende ancora più facile la navigazione e l’accesso alle proprie app preferite. La società di Redmond sta infatti aggiornando l’esperienza con una nuova posizione per le funzionalità principali di Outlook, come la posta elettronica, il calendario e i contatti, oltre a fornire un facile accesso al lancio di altre applicazioni Microsoft 365 come To Do, Word, Excel, PowerPoint, Yammer e Bookings, tutto dal lato sinistro di Outlook.

Microsoft si è impegnata anche per rendere più sicuri gli ambienti di lavoro ibridi che utilizzano Microsoft 365. L’azienda ha aggiunto a Microsoft Defender for Endpoint la capacità di scoprire e proteggere gli endpoint non gestiti e i dispositivi di rete, e ha rilasciato un’app Remote Desktop per Mac aggiornata.

L’update di Microsoft Remote Desktop per Mac aggiunge il supporto universale nativo per macOS, rendendo più facile per gli utenti che utilizzano Mac potenziati dal chip Apple M1 avere un’esperienza di desktop remoto ottimizzata. Questo aggiornamento fornisce anche l’integrazione Kerberos e il supporto per l’input da tastiera dell’Asia orientale.