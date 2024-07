Octopus Energy usa l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei clienti

Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, annuncia un nuovo riconoscimento per il suo servizio clienti, che fornisce un’assistenza efficiente e veloce. L’azienda ha infatti conquistato il sigillo ufficiale del ranking “Best Italy’s Customer Service 2024-2025”, aggiudicandosi il 1° posto tra i “fornitori di energia elettrica” nella categoria “Servizi alla persona & servizi generali”.

L’indagine, realizzata da Statista per L’Economia de Il Corriere della Sera e giunta alla sua terza edizione, classifica oltre 470 società in base all’efficienza del loro servizio clienti. La ricerca ha coinvolto un campione di 15.000 consumatori in un sondaggio volto a valutare diversi aspetti del servizio d’assistenza, tra cui l’orientamento al cliente, la qualità della comunicazione e la disponibilità dell’utente a consigliare l’azienda ad amici e familiari.

Un fattore confermato anche da una recente survey effettuata da Octopus per misurare il proprio NPS (Net Promoter Score, ossia la propensione del cliente a consigliare l’azienda a ad altre persone), in cui l’entech ha ottenuto l’ottimo punteggio di 78, in uno spazio di valutazione che va da -100 a 100. Dal sondaggio, che ha coinvolto oltre 30.000 clienti, è emersa l’ottima opinione che i clienti hanno di Octopus: l’87,6% degli intervistati ritiene che la compagnia energetica del polpo rosa sia realmente diversa dalle altre, e il 56% di loro si è già affidato al customer service per avere informazioni o assistenza.

Da sempre, Octopus Energy si impegna per garantire un servizio clienti d’eccellenza – valutato 4.9/5 su TrustPilot – che garantisca in ogni momento e circostanza un’assistenza impareggiabile e senza complicazioni. Centrale in questo senso è il ruolo di Kraken, l’avanzato sistema operativo proprietario del Gruppo Octopus Energy progettato per supportare le compagnie energetiche nell’intera supply chain, a cui da oggi si integra l’intelligenza artificiale di MagicInk.

Grazie a questa tecnologia, Kraken è in grado di trascrivere e riassumere in pochi secondi le interazioni passate tra gli Energy Specialist e i clienti, eliminando definitivamente la fastidiosa perdita di tempo per spiegare e ricostruire i contatti precedenti. I tempi di attesa per chi si rivolge al servizio sono brevissimi, con una media di 15 secondi al telefono, 12 minuti su WhatsApp e 40 minuti via e-mail. I clienti sono sempre assistiti dal personale qualificato interno all’azienda, gli Energy Specialist, e ogni contatto è gestito con un tocco personale: per esempio, durante la breve attesa per parlare con un operatore, l’utente ascolterà la canzone più in voga nel periodo della propria adolescenza. Questo è possibile grazie a Kraken, in grado di ricostruire in pochi istanti l’anagrafica completa del cliente (dati personali, tariffa sottoscritta, storico conversazioni).

L’integrazione di MagicInk a Kraken, grazie all’AI, permetterà inoltre agli Energy Specialist di migliorare l’esperienza dei clienti componendo una prima bozza automatica delle mail di risposta, velocizzando ulteriormente le tempistiche di interazione. Allo stesso modo, MagicInk è in grado di integrare le informazioni generali dell’account per ricostruire rapidamente lo storico (ad esempio, se si tratta di un nuovo cliente, o se ci sono già stati contatti in passato) e tradurre lo stile e il tono soliti dell’Energy Specialist che ha gestito la richiesta. In ogni caso, l’Energy Specialist revisionerà la risposta automatica creata dalla tecnologia: per un’azienda come Octopus – sottolinea l’entech –, l’Intelligenza Artificiale (AI) è uno strumento prezioso per gestire l’enorme quantità di dati e migliorare le prestazioni, ma viene utilizzato sempre a supporto delle competenze del team di specialisti che tutti i giorni interagiscono con gli utenti.

“Essere riconosciuti da Il Corriere della Sera come il miglior servizio clienti d’Italia in ambito Energia è un’enorme soddisfazione per me e per tutto il team”, commenta Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia. “Raggiungere questo traguardo in concomitanza del lancio di una funzione molto innovativa in Italia come MagicInk è un’ulteriore realizzazione del nostro straordinario percorso di crescita. MagicInk è uno strumento che solo qualche anno fa nessuno di noi avrebbe pensato possibile, e proprio per questo lo abbiamo chiamato ‘magico’. Per un Energy Specialist, infatti, MagicInk è un ‘super-potere’, perché rende la sua giornata più piacevole e produttiva, facilitando le interazioni con i clienti grazie ai riassunti automatici dei contatti precedenti e alla stesura di bozze per le risposte. Chiaramente, i clienti saranno sempre in contatto con il nostro team: per noi l’AI deve essere uno strumento abilitante che permette alle persone di lavorare ancora meglio, ma che non potrebbe mai sostituirle”.

