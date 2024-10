Nvidia evidenzia le funzionalità accelerate da RTX dell’AI di Adobe

Nell’ultimo appuntamento di AI Decoded, NVIDIA ha messo in evidenzia tutte le nuove tecnologie accelerate dalle GPU annunciate durante la conferenza Adobe MAX.

In occasione della conferenza Adobe MAX, infatti, Adobe ha annunciato gli aggiornamenti dei suoi prodotti Creative Cloud, tra cui Premiere Pro e After Effects, nonché dei prodotti Substance 3D e dell’ecosistema video Adobe.

Queste applicazioni Adobe sono accelerate dalle GPU NVIDIA RTX e GeForce RTX – nel cloud o in esecuzione locale su PC e workstation RTX AI.

Una delle funzionalità più attese – sottolinea NVIDIA – è Generative Extend in Premiere Pro (beta), che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aggiungere senza soluzione di continuità frame all’inizio o alla fine di una clip. Basata sul Firefly Video Model, è progettata per essere sicura dal punto di vista commerciale e viene addestrata solo su contenuti che Adobe ha il permesso di utilizzare, in modo che gli artisti possano creare in tutta tranquillità.

Le applicazioni di Adobe Substance 3D Collection offrono numerose funzionalità accelerate da RTX per la creazione di contenuti 3D, tra cui il ray tracing, l’AI delighting e l’upscaling e i workflow image-to-material alimentati da Adobe Firefly.

Substance 3D Viewer, che entra in open beta all’Adobe MAX, è progettato per sbloccare il 3D nei workflow di progettazione 2D, consentendo l’apertura, la visualizzazione e l’utilizzo dei file 3D in tutti i team di progettazione. Questo migliorerà l’interoperabilità con altre applicazioni Adobe accelerate da NVIDIA RTX come Photoshop.

Le integrazioni di Adobe Firefly sono state aggiunte anche alle app della Substance 3D Collection, compresi i tool Text to Texture, Text to Pattern e Image to Texture in Substance 3D Sampler, oltre a Generative Background in Substance 3D Stager, per migliorare ulteriormente la creazione di contenuti 3D con l’AI generativa.

I driver NVIDIA Studio di ottobre, progettati per ottimizzare le applicazioni creative, sono disponibili per il download. Per ricevere le notifiche automatiche di Studio Driver e per accedere facilmente ad applicazioni come NVIDIA Broadcast, è possibile scaricare la beta dell’app NVIDIA.

Video Editing rivoluzionato

Adobe Premiere Pro ha trasformato i workflow di video editing negli ultimi quattro anni grazie a funzioni come il ritaglio intelligente dei frame e l’esportazione dei video su più piattaforme.

Le funzioni Enhance Speech, accelerata dalla GPU, AI Audio Category Tagging e Filler Word Detection, lanciate di recente, consentono agli editor di utilizzare l’intelligenza artificiale per tagliare e modificare in modo intelligente le scene video.

Adobe Firefly Video Model – ora disponibile in beta limitata su Firefly.Adobe.com – porta l’intelligenza artificiale generativa nel video, portando l’editing video ad uno nuovo step. Consente agli utenti di creare e modificare videoclip utilizzando semplici indicazioni di testo o immagini, aiutando a colmare le lacune di contenuto senza dover riprendere, estendere o rimodellare le riprese. Può anche essere utilizzato per creare prototipi di videoclip come ispirazione per riprese future.

Topaz Labs ha lanciato un nuovo plug-in per Adobe After Effects, un software di miglioramento video che utilizza modelli AI per migliorare la qualità dei video. Ciò consente agli utenti di accedere a modelli di ottimizzazione e debluratura del movimento per una qualità video più nitida e chiara. Accelerati sulle GPU GeForce RTX, questi modelli girano quasi 2,5 volte più velocemente sulla GPU GeForce RTX 4090 Laptop rispetto al MacBook Pro M3 Max, afferma NVIDIA.

3D Super Powered

La Substance 3D Collection sta rivoluzionando la fase di ideazione della creazione 3D con le potenti funzioni di AI generativa di Substance 3D Sampler e Stager.

I tool Text to Texture, Text to Pattern e Image to Texture di Sampler, basati su Adobe Firefly, consentono agli artisti di generare rapidamente immagini di riferimento a partire da semplici indicazioni che possono essere utilizzate per creare materiali parametrici.

La funzione Generative Background di Stager aiuta i designer a esplorare gli sfondi per la messa in scena di modelli 3D, utilizzando descrizioni testuali per generare immagini. Stager può quindi abbinare l’illuminazione e la prospettiva della telecamera, consentendo ai designer di esplorare più rapidamente un maggior numero di varianti durante l’iterazione e il mocking up dei concept.

Substance 3D Viewer comprende anche un workflow collegato a Photoshop, in cui i modelli 3D possono essere inseriti in progetti Photoshop e le modifiche apportate al modello in Viewer vengono automaticamente inviate al progetto Photoshop. L’accelerazione hardware delle GPU GeForce RTX e il ray tracing – afferma NVIDIA – garantiscono movimenti fluidi nella finestra di visualizzazione, producendo fino all’80% di fps in più sulla GPU GeForce RTX 4060 Laptop rispetto al MacBook M3 Pro.

Nel Viewer 3D di Substance sono presenti anche nuove funzioni Firefly, come Text to 3D e 3D Model to Image, che combinano suggerimenti di testo e oggetti 3D per dare agli artisti un maggiore controllo nella generazione di nuove scene e variazioni.

L’ultima versione di After Effects presenta una gamma ampliata di strumenti 3D che consentono ai creator di incorporare animazioni 3D, proiettare ombre ultra-realistiche su oggetti 2D e isolare effetti nello spazio 3D.

Adobe After Effects dispone ora anche di un renderer 3D avanzato alimentato da GPU NVIDIA RTX che accelera l’attività di applicazione dell’illuminazione HDRI, che richiede molto tempo e un’elaborazione intensiva, riducendo le barriere creative all’ingresso e migliorando il realismo dei contenuti. Il rendering può essere eseguito il 30% più velocemente su una GPU GeForce RTX 4090 rispetto alla generazione precedente, sottolinea NVIDIA.

L’abbinamento di Substance 3D con l’integrazione 3D nativa e veloce di After Effects permette ai 3D artist di migliorare significativamente la qualità visiva del 3D in After Effects con texturing di precisione e accesso a più di 20.000 materiali 3D parametrici, luci ambientali IBL e modelli 3D.