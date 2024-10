Adobe Photoshop e Illustrator: nuove funzioni per i flussi di lavoro creativi

In occasione di Adobe MAX, parallelamente alle interessanti novità riguardanti l’intelligenza artificiale Firefly, Adobe ha annunciato le ultime innovazioni introdotte in Photoshop e Illustrator, che offrono una potenza e una precisione ancora più elevate nei principali flussi di lavoro di graphic design, illustrazione e imaging creativo, garantendo al contempo livelli di velocità e produttività senza precedenti.

Le ultime versioni di Photoshop e Illustrator supportano i professionisti della creatività in tutte le fasi del loro processo creativo, dall’ideazione alla produzione, e introducono nuovi flussi di lavoro e miglioramenti delle prestazioni che – afferma Adobe – eliminano ore di lavoro noioso, offrendo ai creativi professionisti più tempo da dedicare all’approfondimento della loro visione creativa.

“Le persone più creative del mondo, in tutti i settori, si affidano a Photoshop e Illustrator per realizzare le loro visioni in modi sorprendenti e straordinari“, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President Digital Media di Adobe. “Siamo lieti di introdurre innovazioni trasformative in tutte le nostre applicazioni di punta per il design, che offrono alla comunità creativa gli strumenti creativi più potenti“.

Le ultime release migliorano i flussi di lavoro quotidiani per i professionisti della creatività che operano nei settori della fotografia, della grafica, dell’illustrazione, del fashion design, dell’animazione, dell’interior design e altro ancora. Ora è più facile che mai modificare le immagini digitali e creare progetti di alta qualità per tutti i tipi di contenuti, tra cui arte e animazioni digitali, materiali di stampa, banner digitali, storyboard, materiali di marketing e altro ancora, con colori, texture, illuminazione e stile differenziati, per le risorse 2D e 3D.

Le novità di Photoshop

Lo strumento Rimuovi aggiunge la nuova tecnologia smart di rimozione delle distrazioni, che aiuta a rimuovere gli oggetti indesiderati, tra cui persone, fili e cavi, in modo veloce e facile.

aggiunge la nuova tecnologia smart di rimozione delle distrazioni, che aiuta a rimuovere gli oggetti indesiderati, tra cui persone, fili e cavi, in modo veloce e facile. La nuova Area di lavoro generativa (beta) , alimentata da Adobe Firefly, aiuta i designer a ideare, fare brainstorming e iterare i concetti simultaneamente, in modo che i creator possano realizzare la loro visione e produrre immagini sorprendenti in modo più rapido e intuitivo che mai.

, alimentata da Adobe Firefly, aiuta i designer a ideare, fare brainstorming e iterare i concetti simultaneamente, in modo che i creator possano realizzare la loro visione e produrre immagini sorprendenti in modo più rapido e intuitivo che mai. La nuova applicazione Adobe Substance 3D Viewer (beta) si integra con l’applicazione beta di Photoshop, ampliando i flussi di lavoro di imaging e offrendo ai grafici nuovi modi per visualizzare e modificare senza problemi gli Smart Object 3D modificabili nei loro progetti 2D in Photoshop.

si integra con l’applicazione beta di Photoshop, ampliando i flussi di lavoro di imaging e offrendo ai grafici nuovi modi per visualizzare e modificare senza problemi gli Smart Object 3D modificabili nei loro progetti 2D in Photoshop. Ora sono generalmente disponibili le funzioni Generative Fill, Generative Expand, Generate Similar e Generate Background , basate sul modello Adobe Firefly Image 3 , che offrono nuovi modi di ideare e creare.

, basate sul modello , che offrono nuovi modi di ideare e creare. Altri preziosi miglioramenti del flusso di lavoro, tra cui OCIO Configuration, consentono ai designer di controllare, convertire e preservare i flussi di lavoro del colore con una qualità superiore in tutti i programmi per una gestione del colore ottimale, nonché il flusso di lavoro a 32 bit per l’HDR, che offre una qualità dell’immagine, un dettaglio e una precisione del colore superiori.

Le novità di Illustrator

Svelata in anteprima al MAX 2023 come sneak peak, la web app Project Neo (beta) aiuta i designer a creare e modificare senza problemi i progetti 3D, compresi colore, forma, illuminazione e prospettiva, e a portarli in Illustrator per i loro flussi di lavoro quotidiani.

aiuta i designer a creare e modificare senza problemi i progetti 3D, compresi colore, forma, illuminazione e prospettiva, e a portarli in Illustrator per i loro flussi di lavoro quotidiani. I nuovissimi Objects on Path consentono agli utenti di collegare, disporre e spostare rapidamente gli oggetti lungo qualsiasi tracciato della loro art board con la massima velocità e precisione.

consentono agli utenti di collegare, disporre e spostare rapidamente gli oggetti lungo qualsiasi tracciato della loro art board con la massima velocità e precisione. La migliorata funzione Image Trace aiuta i designer a convertire senza problemi la grafica in vettori in modo più semplice, veloce e accurato, per ulteriori modifiche e personalizzazioni nei flussi di lavoro di design.

aiuta i designer a convertire senza problemi la grafica in vettori in modo più semplice, veloce e accurato, per ulteriori modifiche e personalizzazioni nei flussi di lavoro di design. Grazie al modello vettoriale Firefly , Generative Shape Fill (beta) accelera i flussi di lavoro creativi e consente ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme inserendo i prompt di testo direttamente nella barra delle attività contestuale.

, accelera i flussi di lavoro creativi e consente ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme inserendo i prompt di testo direttamente nella barra delle attività contestuale. La disponibilità generale di Mockup offre la possibilità di creare facilmente prototipi visivi di alta qualità di creazioni artistiche su oggetti come confezioni di prodotti, abbigliamento e altro ancora, regolando automaticamente le creazioni per adattarle alle curve e ai bordi dell’oggetto reale.

offre la possibilità di creare facilmente prototipi visivi di alta qualità di creazioni artistiche su oggetti come confezioni di prodotti, abbigliamento e altro ancora, regolando automaticamente le creazioni per adattarle alle curve e ai bordi dell’oggetto reale. Potenti miglioramenti delle prestazioni, tra cui la Enclosed Selection Mode per lo strumento Marquee rettangolare, la possibilità di esportare in PDF, la artboard ridimensionata, la creazione rapida di gradienti e altro ancora, ottimizzano le operazioni quotidiane di Illustrator per aumentare la produttività e migliorare la velocità e la semplicità dei flussi di lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel blog di Adobe.