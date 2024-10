Al Max, Adobe spinge la creatività a nuovi livelli per professionisti e aziende

Oggi Adobe ha riunito la comunità creativa globale per Adobe MAX 2024, la più grande conferenza sulla creatività al mondo, durante la quale ha presentato centinaia di nuove funzionalità di Creative Cloud e Adobe Express, tra cui le innovative funzionalità basate su Adobe Firefly che offrono ai creator un potere senza precedenti per creare, collaborare e sviluppare idee, consentendo loro di lavorare in modo più produttivo.

Adobe ha annunciato importanti aggiornamenti per Adobe Express mentre una nuova versione di Frame.io consente di semplificare ulteriormente la collaborazione tra team e stakeholders all’interno dei flussi di lavoro. Adobe ha anche annunciato un nuovo Firefly Video Model in versione beta e innovazioni nei modelli per Firefly Image, Vector e Design, apportando miglioramenti significativi alla sua famiglia di modelli generativi di intelligenza artificiale progettati per essere sicuri dal punto di vista commerciale.

Per le aziende, Adobe ha annunciato la disponibilità generale di GenStudio for Performance Marketing, l’ultima applicazione di Adobe GenStudio, una soluzione end-to-end per la creazione dei contenuti che ottimizza il processo di pianificazione, creazione, gestione, attivazione e misurazione dei contenuti per le campagne di marketing e una customer experience personalizzata.

“Stiamo dando alla comunità di creativi un nuovo potente pennello per dipingere il mondo, mettendo nelle loro mani una potenza, una precisione e un controllo creativo senza precedenti”, ha dichiarato David Wadhwani, president digital media Adobe. “Con una domanda di contenuti che si prevede crescerà in modo esponenziale, stiamo dando ai creator la possibilità di utilizzare i loro contenuti in scala attraverso i team di marketing, risorse umane e vendite”.

Da Adobe, potere creativo ed espressività

Adobe Firefly : Adobe ha ampliato la sua famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa con l’introduzione di Firefly Video Model (beta), che consente ai creator di generare video a partire da prompt di testo e immagini, estendere i clip video e attenuare le transizioni, con una profonda integrazione in Premiere Pro. Adobe ha anche annunciato l’ultima evoluzione di Firefly Image 3 Model , che genera immagini quattro volte più velocemente. Le ultime innovazioni dell’ Adobe Vector Model offrono un maggiore controllo creativo ai designer che utilizzano Adobe Illustrator. I miglioramenti apportati a Firefly Services e Custom Models per le aziende vengono sfruttati da brand leader a livello mondiale come Deloitte, Gatorade, IBM, IPG Health e Mattel per accelerare e scalare la produzione di contenuti per una serie di casi d’uso nel marketing. Firefly, che è stato progettato per essere sicuro per l’uso commerciale, è stato utilizzato per generare più di 13 miliardi di immagini .

: Adobe ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate direttamente sul feedback della comunità creativa, tra cui la nuova tecnologia intelligente che aiuta a rimuovere persone, fili e altre elementi indesiderati dalle immagini; (beta) che aiuta i designer nelle attività di brainstorming, ideazione e replica di concept, un nuovo (in beta) che offre ai grafici nuove modalità di visualizzazione e modifica degli oggetti 3D mentre lavorano con progetti 2D in Photoshop; e la disponibilità generale di funzionalità come , , e alimentate da . Illustrator: Adobe ha annunciato nuove funzionalità come Objects on Path, che consente agli utenti di collegare, disporre e spostare rapidamente un oggetto lungo qualsiasi percorso della tavola artistica, Enhanced Image Trace, che rende più semplice e veloce la conversione delle immagini in vettori e Generative Shape Fill (beta), abilitato da Firefly Vector Model, che consente ai designer di risparmiare tempo consentendo loro di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme per creare disegni unici. Ha inoltre annunciato una versione beta di Project Neo, un’applicazione web presentata in anteprima ad Adobe MAX dello scorso anno che è stata accolta incredibilmente bene dalla community e che aiuta i designer a creare e modificare progetti 3D senza soluzione di continuità.

Scalare la creazione di contenuti

Frame.io : Adobe ha annunciato la disponibilità generale di una nuova versione di Frame.io che si basa sulle sue capacità di post-produzione video leader del settore e si espande per supportare la collaborazione nei flussi di lavoro audio, fotografici, di design e creativi. La nuova versione aggiunge Canon, Nikon e Leica all’ecosistema Camera to Cloud di Frame.io , il modo veloce, semplice e sicuro per portare i media dal set alle persone che devono lavorarci.

: Adobe ha anche annunciato nuove funzionalità enterprise per offrire maggiore supporto attraverso l’AI, consentendo a ogni team di accedere a risorse approvate, proteggendo al contempo il brand. Durante Adobe MAX, Adobe ha presentato queste funzionalità e ha mostrato come . Ha inoltre dimostrato come Express consenta ai team creativi di utilizzare senza soluzione di continuità i contenuti creati a ulteriore supporto dei reparti marketing, sales, risorse umane, comunicazione in azienda. GenStudio: Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Adobe GenStudio for Performance Marketing, l’ultima applicazione enterprise di Adobe GenStudio. GenStudio è la soluzione end-to-end di Adobe per la creazione di contenuti che riunisce applicazioni Creative Cloud ed Experience Cloud, consentendo ai brand di ottimizzare i flussi di lavoro legati ai processi di content creation e di soddisfare la crescente domanda di contenuti personalizzati da parte dei consumatori. GenStudio for Performance Marketing è un’applicazione self-service e generativa basata sull’intelligenza artificiale che consentirà ai brand di ottenere il massimo dai contenuti creati dai loro team creativi, dalle attività paid per l’adv sui social, e-mail di marketing e annunci display su scala, con una maggiore agilità e il vantaggio di avere insights data-driven. Il sistema mette in contatto i team creativi, che definiscono il look and feel di un brand, con i team di marketing, che devono fornire variazioni su scala e i dispositivi mobili. L’ampliamento delle partnership con Campaign Manager 360 di Google, Meta, Microsoft Advertising, Snap e TikTok consentirà presto ai brand di attivare istantaneamente le campagne su tutte le piattaforme e di apportare modifiche tempestive grazie agli insight diretti sulle performance.

Esplorazione creativa e ideazione, con Adobe

Adobe ha presentato nuovi modi in cui i creativi possono ideare ed esplorare concept e idee, combinando la potenza dell’intelligenza artificiale con quella della loro immaginazione. È stata presentata in anteprima Project Concept, una nuova funzionalità per lo sviluppo di concetti creativi collaborativi e multiplayer, che offre la possibilità di remixare le immagini in tempo reale, in modo che i professionisti della creatività possano sviluppare concept dal vivo su un’unica tela.

Inoltre, la Generative Workspace (beta) di Photoshop aiuta i designer a ideare, fare brainstorming e replicare i concept simultaneamente, in modo che i creator possano realizzare la loro visione e produrre immagini sorprendenti in modo più rapido e intuitivo che mai.

Più possibilità per la nuova generazione di creativi

Oltre a presentare nuove funzionalità di prodotto, Adobe ha annunciato una nuova iniziativa globale volta ad aiutare 30 milioni di studenti e insegnanti a sviluppare competenze in materia di intelligenza artificiale, creazione di contenuti e marketing digitale utilizzando Adobe Express per aiutarli ad affrontare le sfide future nel mondo del lavoro.

Adobe sta estendendo la sua Adobe Digital Academy e collaborando con partner del settore education e organizzazioni non profit per fornire formazione, certificazioni e percorsi di carriera. Quest’anno Adobe ha stanziato più di 100 milioni di dollari attraverso donazioni, borse di studio, accesso ai prodotti e partnership per consentire a persone e organizzazioni di tutto il mondo di raccontare le loro storie e liberare la creatività per tutti.