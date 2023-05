Nvidia e WPP portano l’AI generativa nel digital advertising

NVIDIA e WPP hanno annunciato lo sviluppo di un content engine che sfrutta NVIDIA Omniverse e l’intelligenza artificiale per consentire ai team creativi di produrre contenuti commerciali di alta qualità in modo più rapido, efficiente e su scala, rimanendo al contempo pienamente allineati con il brand del cliente.

Il nuovo engine collega un ecosistema di strumenti di design 3D, produzione e supply chain creativa, compresi quelli di Adobe e Getty Images, consentendo agli artisti e ai designer di WPP di integrare la creazione di contenuti 3D con l’intelligenza artificiale generativa. Ciò – sottolineano le due aziende – permette ai clienti di raggiungere i consumatori in modi altamente personalizzati e coinvolgenti, preservando al contempo la qualità, l’accuratezza e la fedeltà dell’identità del marchio, dei prodotti e dei loghi delle aziende.

Il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha presentato il nuovo motore in una demo durante il suo keynote al COMPUTEX, illustrando come i clienti possono collaborare con i team di WPP, tra le maggiori organizzazioni di servizi di marketing al mondo, per rendere più personalizzati e coinvolgenti grandi volumi di contenuto pubblicitario del brand, come immagini o video, ed esperienze come i configuratori di prodotti 3D.

Il nuovo motore per i contenuti – spiegano le due aziende – si basa su Omniverse Cloud, una piattaforma per la connessione di strumenti 3D e per lo sviluppo e la gestione di applicazioni di digitalizzazione industriale. Ciò consente a WPP di collegare senza soluzione di continuità la sua supply chain di dati di product-design da software come gli strumenti Substance 3D di Adobe per la creazione di contenuti 3D e immersivi, oltre a tool di computer-aided design per creare digital twin fotorealistici e accurati dei prodotti dei clienti.

WPP, sottolinea l’azienda, utilizza strumenti e contenuti di AI generativa addestrati in modo responsabile da partner come Adobe e Getty Images, in modo che i suoi designer possano creare immagini varie e ad alta fedeltà a partire da prompt di testo, e inserirle nelle scene. Ciò include Adobe Firefly, una famiglia di modelli di AI generativa sviluppata per la creatività, e contenuti visivi esclusivi di Getty Images creati utilizzando NVIDIA Picasso, una fonderia di modelli di AI generativa custom per il visual design.

Con le scene finali, i team creativi possono eseguire il rendering di grandi volumi di immagini e video 2D accurati per il brand e per la pubblicità classica, oppure pubblicare configuratori di prodotti interattivi in 3D su NVIDIA Graphics Delivery Network, una rete mondiale per la grafica, che i consumatori possono vedere su qualsiasi dispositivo web.

Oltre alla velocità e all’efficienza, secondo le due aziende il nuovo motore supera i metodi attuali, che richiedono ai creativi di creare manualmente centinaia di migliaia di contenuti utilizzando dati eterogenei provenienti da strumenti e sistemi disconnessi.

Il nuovo content engine sarà presto disponibile in esclusiva per i clienti di WPP in tutto il mondo, hanno annunciato le due aziende.