Nuovo Microsoft Dynamics 365 Copilot, l’AI per le applicazioni CRM ed ERP

Microsoft ha presentato i nuovi aggiornamenti introdotti dall’AI nel portafoglio di applicazioni e soluzioni dell’azienda, annunciando il nuovo Microsoft Dynamics 365 Copilot, che fornisce assistenza interattiva e basata sull’intelligenza artificiale in tutte le funzioni aziendali, migliorando l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e l’efficienza operativa.

Secondo una recente indagine di Microsoft sulle tendenze nel mondo aziendale, quasi 9 lavoratori su 10 sperano di utilizzare l’AI per ridurre le attività ripetitive del proprio lavoro.

Con Dynamics 365 Copilot, sottolinea Microsoft, le organizzazioni possono dotare i propri dipendenti di strumenti potenziati dall’AI pensati per i ruoli di vendita, assistenza, marketing, operations e supply chain. Queste funzionalità di intelligenza artificiale consentono a tutti di dedicare più tempo ai task a maggiore valore aggiunto del proprio lavoro e meno alle attività ripetitive.

Come afferma Microsoft, i sistemi di customer relationship management (CRM) e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) sono da tempo fonti di dati mission-critical per i clienti e per l’azienda, ma spesso richiedono attività onerose e time-consuming come l’inserimento manuale dei dati, la generazione di contenuti e l’annotazione di appunti e informazioni. Infatti, le figure sales passano fino al 66% della loro giornata a controllare e rispondere alle e-mail.

Dynamics 365 Copilot sfrutta i recenti progressi dell’intelligenza artificiale generativa per automatizzare queste attività e dare spazio alla creatività della forza lavoro. Dynamics 365 Copilot mette il CRM e l’ERP al servizio degli utenti aziendali per accelerare il ritmo dell’innovazione e migliorare i risultati aziendali in ogni linea di business:

Copilot in Dynamics 365 Sales e Viva Sales aiuta i venditori a ridurre drasticamente il tempo dedicato alle attività amministrative. L’AI aiuta a scrivere le risposte via email ai clienti e può persino creare un riepilogo via email di una riunione Teams in Outlook , raccogliendo tutti i dettagli del CRM del venditore.

Copilot in Dynamics 365 Customer Service consente agli agenti di fornire un'assistenza clienti potenziata. Dynamics 365 Copilot elabora risposte contestuali alle domande sia in chat sia via email, oltre a fornire un'esperienza interattiva sulle basi delle informazioni e sulla cronologia dei casi, in modo che l'expertise dell'intelligenza artificiale sia sempre disponibile per rispondere alle domande. Microsoft è in grado di rendere più facile per i team di assistenza clienti creare agenti virtuali in pochi minuti grazie ai conversation booster di Power Virtual Agents, che sfruttano la potenza di Azure OpenAI Service e Bing per fornire risposte partendo dai siti web aziendali e dalle informazioni aziendali interne scelte dall'utente.

Copilot in Dynamics 365 Customer Insights e Dynamics 365 Marketing consente agli addetti marketing di semplificare il loro flusso di lavoro nell'esplorazione dei dati, nella segmentazione del pubblico e nella creazione di contenuti. Con Copilot in Dynamics 365 Customer Insights, gli addetti marketing possono creare segmenti di clienti altamente personalizzati e mirati, dialogando con la piattaforma di dati dei clienti attraverso il linguaggio naturale. Utilizzando Copilot in Dynamics 365 Marketing, le figure marketing possono descrivere il proprio segmento di clienti con parole proprie per creare un segmento target con la funzione di assistenza alle query. Queste figure possono anche utilizzare Dynamics 365 Copilot per ottenere facilmente l'ispirazione per nuovi contenuti per campagne email sulla base di una semplice richiesta.

Copilot in Dynamics 365 Business Central semplifica la creazione di elenchi di prodotti per l'ecommerce. Gli attributi dei prodotti, come il colore, il materiale e la taglia, possono essere utilizzati per creare in pochi secondi descrizioni convincenti dei prodotti per le vetrine online. Le descrizioni possono essere ulteriormente personalizzate scegliendo il tono di voce, il formato e la lunghezza. I clienti di Business Central che utilizzano Shopify possono pubblicare i prodotti con le descrizioni sul loro negozio Shopify in pochi clic.

Infine, Copilot in Microsoft Supply Chain Center, a cui possono accedere i clienti di Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, segnala in modo proattivo le issue esterne, tra cui quelle meteorologiche, finanziarie e geografiche, che possono avere un impatto sui processi chiave della supply chain. Gli insight predittivi indicano gli ordini impattati a livello di materiali, inventario, operatori, rete di distribuzione e altro ancora. I responsabili della supply chain possono quindi redigere automaticamente un'email generata da Dynamics 365 Copilot per avvisare i partner interessati e ridurre le potenziali interruzioni prima che si verifichino.

L’approccio di Microsoft per portare questi ultimi progressi ai clienti – evidenzia la società di Redmond – è fortemente basato sull’impegno dell’azienda nel portare a clienti, dipendenti e partner soluzioni basati sull’AI responsabile by design, il quadro di riferimento Microsoft per l’implementazione sicura delle tecnologie AI.

Quest’ultimo annuncio, ha infine sottolineato Microsoft, si basa sulle recenti novità abilitate dall’AI per Microsoft 365, Dynamics 365 e Power Platform.

