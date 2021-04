Nuovi server bare metal OVHcloud per carichi di lavoro critici

Ovhcloud completa l’offerta di server bare metal con due nuove gamme di macchine, i server Scale e High-Grade, ottimizzati per eseguire attività complesse, ad alta disponibilità e e ad alto consumo di risorse.

I nuovi server, che saranno disponibili presso i data center Ovhcloud in Europa, Stati Uniti e Canada, sono indirizzati a svolgere carichi di lavoro critici che richiedono piattaforme pronte all’uso, ottimizzate per funzionare con i principali software.

Le nuove gamme di prodotto Ovhcloud sono indirizzate a grandi aziende, settori bancario, sanitario e industriale, alle università e i centri di ricerca.

I server bare metal Scale e High-Grade sono ottimizzati per eseguire attività complesse e ad alto consumo di risorse, particolarmente

I casi d’uso vanno dalla gestione dell’Hyper Converged Infrastructure (HCI), in particolare per le aziende che devono consolidare i propri data center, al Software Defined Storage (SDS), che consente alle aziende di assorbire le esigenze associate all’aumento del volume di dati da gestire, controllando i costi, dalla virtualizzazione, containerizzazione e orchestrazione per la distribuzione di progetti o la modernizzazione delle applicazioni, ottimizzando gli investimenti in hardware e software ai Big Data e analytics.

I server bare metal sono indirizzati anche ad archiviazione e backup, perché le soluzioni di storage devono soddisfare esigenze molto specifiche, come la gestione agile dei flussi di informazioni, la prevenzione dei guasti, la garanzia dell’archiviazione ottimale dei dati critici e il rispetto delle leggi in vigore, e alla realizzazione di Virtual Desktop Infrastructure (VDI), per la gestione su larga scala di ambienti di lavoro remoti e virtualizzati.

Le gamme Scale e High-Grade utilizzano i più recenti e potenti componenti di calcolo. La tecnologia Ovhcloud Link Aggregation (OLA) aggrega le interfacce di rete di ciascun server per aumentarne la disponibilità, isolandolo al contempo dalla rete pubblica e da possibili minacce, comprende Service Level Agreement (SLA) al 99,99% e protezione anti-DDoS – il tutto con traffico incluso e illimitato.

A completamento del catalogo Hosted Private Cloud entrambe le gamme sono gestite secondo gli standard di sicurezza in conformità con ISO/IEC 27001.

La gamma Scale comprende 6 server con CPU AMD EPYC e Intel Xeon Gold. Si rivolge ad aziende che hanno esigenze di prestazioni elevate, fornendo la resilienza e la velocità che consente loro di far crescere il proprio business migliorando le proprie prestazioni IT. Questa gamma assicura una larghezza di banda fino a 25 Gbps e livelli di servizio (SLA) del 99,99%, assicurando le migliori garanzie per l’hosting dell’infrastruttura del cliente (su private o hybrid cloud).

La gamma High-Grade, costituita da una selezione di 10 server basati su CPU AMD EPYC e Intel Xeo® Gold, è progettata per le organizzazioni con specifiche esigenze di disponibilità e prestazioni. La gamma offre una larghezza di banda garantita fino a 50 Gbps e combina potenza di calcolo, networking ad altissima velocità ed elevate capacità di storage. È particolarmente adatta per HCI, SDS e applicazioni storage e sarà potenziata come macchina dedicata all’intelligenza artificiale.

Alcuni dei server bare metal Scale e High-Grade costituiranno anche la base tecnica di offerte basate su tecnologie Nutanix e NetApp, che saranno proposte a breve da Ovhcloud.