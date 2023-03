Nuova Veeam Backup for Microsoft 365 v7, per una maggiore sicurezza dei dati

Veeam Software, lo specialista della Modern Data Protection, ha rilasciato la nuova Veeam Backup for Microsoft 365 v7, la soluzione per il backup e il ripristino di Microsoft 365, che include Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, BusinessDrive e Microsoft Teams.

Con oltre 14 milioni di utenti protetti, afferma l’azienda, l’ultima versione di Veeam Backup for Microsoft 365 rafforza la protezione dei dati abilitando l’immutabilità, offrendo un monitoraggio e un’analisi avanzati nell’ambiente dell’infrastruttura di backup, oltre a un maggiore controllo per il BaaS (back up as a service) grazie a una più profonda integrazione con Veeam Service Provider Console.

“Microsoft 365 è al centro delle comunicazioni di molte organizzazioni e la protezione dei dati ai massimi livelli non è mai stata così importante. Con il 78% delle organizzazioni che proteggono Microsoft 365 con soluzioni di terze parti o BaaS, le aziende riconoscono la necessità di proteggere i propri dati critici e la capacità di riprendersi rapidamente dagli inevitabili attacchi ransomware e informatici. Poiché Veeam si impegna a mantenere il business delle aziende in funzione, l’ultima versione di Veeam Backup for Microsoft 365 offre una maggiore tranquillità e sicurezza dei dati”, ha dichiarato Danny Allan, CTO and Senior Vice President of Product Strategy di Veeam.

Di seguito, i punti salienti di Veeam Backup for Microsoft 365 v7:

Copie di backup immutabili : certezza che i dati di Microsoft 365 siano protetti dagli attacchi ransomware. Le copie immutabili possono essere archiviate su qualsiasi repository di archiviazione a oggetti, compresi Microsoft Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier e gli archivi compatibili con S3 con supporto per S3 Object Lock.

: certezza che i dati di Microsoft 365 siano protetti dagli attacchi ransomware. Le copie immutabili possono essere archiviate su qualsiasi repository di archiviazione a oggetti, compresi Microsoft Azure Blob/Archive, Amazon S3/Glacier e gli archivi compatibili con S3 con supporto per S3 Object Lock. Visibilità completa : l’integrazione con Veeam ONE e Veeam Data Platform fornisce monitoraggio, reportistica e avvisi avanzati per gli ambienti di backup di Microsoft 365, garantendo l’affidabilità dell’intera strategia di ripristino.

: l’integrazione con Veeam ONE e Veeam Data Platform fornisce monitoraggio, reportistica e avvisi avanzati per gli ambienti di backup di Microsoft 365, garantendo l’affidabilità dell’intera strategia di ripristino. Maggiore controllo per il BaaS: gli utilizzatori hanno a disposizione un maggior numero di opzioni di backup, monitoraggio e ripristino self-service per soddisfare un maggior numero di esigenze quotidiane.

La versione 7 offre due integrazioni con Veeam Backup for Microsoft 365: Veeam ONE e Veeam Service Provider Console. Il monitoraggio e la reportistica avanzati forniti da Veeam ONE v12 consentono di monitorare in modo proattivo le risorse di backup e storage di Microsoft 365 attraverso un dashboard immediato. Gli utenti ricevono avvisi per risolvere immediatamente i problemi e possono sfruttare i report degli accordi presenti sul service level agreement (SLA) per garantire il rispetto della conformità e degli obiettivi dei punti di ripristino (RPO).

La seconda integrazione si basa sulle funzionalità esistenti nella Veeam Service Provider Console, che consente alle organizzazioni di avere un maggiore controllo quando sfruttano BaaS per i backup di Microsoft 365 con un partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Gli utilizzatori avranno l’autonomia di creare backup, monitorare i dati protetti e ripristinare I servizi in qualsiasi momento senza l’assistenza del service provider. L’onboarding sicuro, la fatturazione automatizzata e il supporto REST API garantiscono un’esperienza di adozione più semplice e senza interruzioni.

Oltre a Microsoft Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business, il portale di ripristino self-service include ora il supporto per Microsoft Teams. Gli utenti possono ora scegliere i propri punti di ripristino individuali in base alle necessità e ripristinare le cartelle di SharePoint Online e OneDrive for Business.

Veeam Backup for Microsoft 365 v7 è disponibile da subito e può essere aggiunto all’interno delle edizioni Advanced o Premium della nuova Veeam Data Platform come estensione della piattaforma o come offerta indipendente. Veeam metterà in evidenza la Veeam Data Platform durante il VeeamON 2023, l’evento per la community degli esperti del recupero dati, che si terrà dal 22 al 24 maggio a Miami, FL, e online. Progettato e realizzato per i professionisti del backup e del ripristino, i partecipanti potranno ampliare le proprie competenze, festeggiare con la community e condividere le conoscenze del settore con contenuti speciali di Hewlett Packard Enterprise (HPE) e altri ancora. La registrazione all’evento in presenza è aperta.

I commenti

“Veeam è un partner prezioso in grado di portare innovazione con nuove funzionalità di backup per Microsoft 365 e Teams. Siamo entusiasti della nuova funzionalità di copia di backup con il supporto dell’immutabilità in Veeam Backup for Microsoft 365 v7, che aiuta a proteggere dagli attacchi ransomware e fornisce una maggiore resilienza per i dati di Microsoft 365 nel cloud. Questa funzionalità consente agli utenti di archiviare i propri backup nei livelli Azure Blob hot, cool e archive, garantendo la sicurezza dei dati e la conformità ai requisiti normativi.” – Yaron Hezroni, Director of Product Management, Microsoft.

“Molte organizzazioni ritengono erroneamente che, poiché i loro dati e le loro applicazioni sono ora forniti come servizio, il backup e il ripristino saranno automatici. La realtà è che non è affatto così. Per Microsoft 365, abbiamo riscontrato che la stragrande maggioranza delle organizzazioni non è in grado di recuperare il 100% dei propri dati, aspetto fondamentale per le applicazioni mission-critical. Ecco perché una soluzione come quella di Veeam è imprescindibile. Ha senso dal punto di vista business e tecnico. E non richiede una laurea in backup e ripristino da parte del team per essere implementata.” – Christophe Bertrand, Practice Director di Enterprise Strategy Group.

“L’immutabilità è una caratteristica e un requisito fondamentale per Admiral, quindi è fantastico vedere questa funzione implementata nella versione 7. La protezione dei nostri dati è naturalmente fondamentale per noi. Eseguiamo una serie di report utilizzando Veeam ONE for Veeam Backup & Replication e ci aspettavamo un maggiore allineamento con Veeam Backup for Microsoft 365 e con le funzionalità di reporting. Le nuove funzionalità di monitoraggio e reporting integrate in Veeam ONE ci porteranno dei vantaggi sostanziali.” – David Loveless, Infrastructure Manager, Admiral.

“Le copie di backup immutabili miglioreranno la nostra sicurezza e sono perfettamente integrate con le funzionalità di Azure. Le funzionalità di monitoraggio e l’integrazione del portale self-service con Microsoft Teams renderanno la vita degli ingegneri molto più semplice.” – Aleh Sadaunichy, Network & Architect Manager, Lyreco Group.