NTT in Italia affidata a Emanuele Balistreri

Ntt Ltd. è una grande realtà di servizi IT che da luglio riunisce 40.000 dipendenti provenienti da 28 brand tra cui Ntt Communications, Dimension Data e Ntt Security: in Italia sarà guidata da Emanuele Balistreri in qualità di Country Managing Director.

In precedenza Country Manager di Dimension Data Italia, Emanuele Balistreri riporterà a Paul Cooper, Regional Director Europe Ntt Ltd.

La società ha più di 10.000 clienti nel mondo, tra cui organizzazioni leader nei settori dei servizi finanziari, farmaceutico delle telecomunicazioni, energy & utilities, manifatturiero, automotive e tecnologico.

Grazie a questa operazione di integrazione Ntt Ltd. sarà in grado di offrire competenze e capacità in differenti aree tecnologiche.

I brand che andranno progressivamente ad unirsi per dar vita a Ntt Ltd. includono: Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, Ntt Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), Ntt Communications Managed Services, Ntt Global Networks, Ntt Indonesia Nexcenter (Ntti Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew e WhiteHat Security.

La realtà beneficerà del centro di innovazione di Ntt in Giappone così come della sua rete globale di partnership.

Andrew Coulsen, CEO Europe per NTT Ltd ha spiegato che Balistreri è stato scelto per guidare Ntt Ltd. in Italia "per il suo background e sono estremamente fiducioso nel nostro futuro in questo paese grazie alla sua gestione capace. Abbiamo creato Ntt Ltd. per affermarci quali fornitori di servizi tecnologici in grado di offrire soluzioni a supporto delle sfide digitali dei nostri clienti in tutto il mondo. Sia l’Italia che Emanuele Balistreri saranno cruciali nel raggiungimento di questo obiettivo”.