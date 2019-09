Noovle e Sap insieme per le relazioni digitali di valore

Noovle ha avviato una nuova partnership con Sap con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle aziend .

L’obiettivo della partnership fra la società milanese e Sap è quello di consolidare la capacità di creare relazioni digitali di valore e durature con i propri clienti per mezzo, in particolare, di Sap Customer Data Cloud di Gigya la soluzione integrata per la gestione dell'identità, del consenso e del profilo dei clienti.

Sap Customer Data Cloud aiuta le organizzazioni ad aumentare la fidelizzazione dei clienti e la fedeltà al marchio fornendo un'esperienza digitale trasparente, flessibile e sicura.

Molte aziende hanno la necessità di indirizzare le leggi locali sulla privacy dei consumatori. Sap Customer Data Cloud supporta questi delicati processi acquisendo, gestendo e sincronizzando centralmente le preferenze e il consenso in conformità alle normative, per tutto il ciclo di vita del cliente.

La partnership fra Noovle e Sap ha permesso la creazione di una metodologia Strategic Assessment che consente di gestire al meglio la complessità dei progetti di integrazione di Sap Customer Data Cloud.

Le sessioni di assessment iniziano con un’analisi conoscitiva dell’azienda al fine di comprenderne i processi interni, le necessità reali e gli obiettivi di business. Per garantire che la soluzione sia in grado di supportare gli obiettivi e le necessità dell’intera azienda, i requisiti vengono raccolti attraverso l’ascolto e il coinvolgimento attivo dei diversi referenti aziendali.

Ecco la dichiarazione diOlga Spimpolo, Chief Business Officer in Noovle: «La partnership con Sap è il coronamento di un lungo percorso iniziato con Gigya quando l’azienda americana era solo una start-up nel 2012. Abbiamo intuito le potenzialità del “need” che la soluzione prometteva di soddisfare e ci abbiamo creduto. Abbiamo realizzato importanti progetti, consolidando competenze tecniche e di business, abbiamo investito e lavorato accanto ai nostri clienti per concretizzare le loro strategie ed ora, siglare questa partnership, rappresenta un momento importante per la nostra azienda. La partnership con Sap conclude la prima fase del percorso strategico di alleanze iniziato ormai due anni fa che punta a posizionare l’azienda italiana come solution provider di eccellenza in un contesto globale».