Non solo Apple Intelligence: tutte le novità di iOS 18.1

iOS 18.1 – l’ultimo aggiornamento software gratuito per iPhone – è naturalmente sotto i riflettori perlopiù per Apple Intelligence, disponibile in inglese americano e in arrivo in aprile in Europa.

Ma, seppur sia senza dubbio di gran lunga quella più importante e significativa, anche se ancora al momento limitata geograficamente, non è questa l’unica novità di iOS 18.1.

L’aggiornamento introduce miglioramenti al controllo fotocamera, la possibilità di acquisire foto spaziali e di registrare le chiamate telefoniche, oltre ad altre funzionalità, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza per iPhone. Ci sono anche diverse funzioni collegate agli AirPods.

Di seguito, riportiamo le note di rilascio ufficiali Apple per la release in italiano di iOS 18.1:

Telefono Puoi registrare in diretta le chiamate telefoniche o FaceTime audio; verrà riprodotto automaticamente un avviso per informare i partecipanti della registrazione. Fotocamera Il controllo fotocamera consente di passare rapidamente alla fotocamera TrueDepth frontale (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max).

L’acquisizione di foto e video spaziali è disponibile in una nuova modalità dedicata in Fotocamera (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max). AirPods La funzionalità “Test dell’udito” fornisce risultati verificati scientificamente direttamente da casa (pensata per persone di età pari o superiore a 18 anni).

La funzionalità “Apparecchio acustico” fornisce un’assistenza personalizzata e di livello clinico che viene applicata automaticamente ai suoni nel tuo ambiente, oltre alla musica, ai video e alle chiamate (pensata per persone di età pari o superiore a 18 anni con una perdita dell’udito percepita da lieve a moderata).

Le funzionalità richiedono AirPods Pro 2 con il firmware 7B19 o versione successiva. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o in tutte le zone. Per ulteriori informazioni, vai sul sito web: https://apple.com/airpods-pro/feature-availability/ L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

Centro di Controllo include nuove opzioni per aggiungere controlli di connettività individuali e ripristinare la configurazione di default.

I messaggi RCS aziendali ti consentono di comunicare con le aziende tramite RCS (richiede il supporto del gestore).

È stato risolto un problema in Podcast per cui le puntate non riprodotte venivano contrassegnate come riprodotte.

È stato risolto un problema per cui i video registrati a 4K e 60 fps mentre la temperatura del dispositivo era elevata potevano essere riprodotti in modo non lineare durante lo scorrimento in Foto.

È stato risolto un problema per cui le chiavi dell’auto digitali potevano non sbloccare o avviare i veicoli con accesso passivo dopo il ripristino da un backup o il trasferimento diretto da un altro iPhone.

È stato risolto un problema per cui i modelli di iPhone 16 e iPhone 16 Pro potevano riavviarsi inaspettatamente.

Come per la maggior parte dei software update, ci sono poi gli importanti contenuti di sicurezza, che risolvono falle conosciute di cui introducono le relative patch. Per le informazioni sul contenuto di sicurezza degli aggiornamenti software, ricordiamo che Apple mette a disposizione una pagina web dedicata nel proprio sito di supporto.

La lista delle falle di sicurezza a cui Apple pone rimedio con i security update inclusi in iOS 18.1 e iPadOS 18.1 è estesa e riguarda diversi componenti di sistema.