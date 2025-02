Apple Intelligence in italiano ad aprile, con iOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4

Apple ha confermato ufficialmente che Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale della società di Cupertino, che fornisce informazioni utili e pertinenti, sarà presto disponibile in ancora più lingue, tra cui l’italiano, oltre a francese, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato), e sarà localizzato in inglese per Singapore e India.

La nuove lingue saranno disponibili in quasi tutte le aree geografiche del mondo con le release di aprile di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Chi sviluppa, sottolinea Apple, può iniziare sin da oggi a testare queste release.

L’azienda ha infatti rilasciato le versioni beta per gli sviluppatori di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, oltre alle release beta delle ultime versioni dei sistemi operativi degli altri dispositivi. Oltre agli OS, Apple ha reso disponibile anche Xcode 16.3 beta, l’ambiente di sviluppo integrato per le piattaforme della Mela.

Grazie ai prossimi aggiornamenti software, quindi, chi usa un iPhone o un iPad nell’UE avrà accesso per la prima volta alle funzioni di Apple Intelligence, che si espanderà a sua volta in una nuova piattaforma in inglese (Stati Uniti) con Apple Vision Pro e aiuterà le persone a comunicare, collaborare ed esprimersi in modi del tutto nuovi.

Apple Intelligence segna anche un significativo passo avanti nella protezione della privacy in ambito AI, ed è progettata per tutelare costantemente quella dell’utente. Inizia con l’elaborazione on-device: significa che molti dei modelli che danno vita a Apple Intelligence vengono eseguiti interamente sul dispositivo.

Per le richieste più complesse che necessitano di modelli più grandi, spiega Apple, il Private Cloud Compute estende al cloud la privacy e la sicurezza di iPhone, per mettere a disposizione risorse ancora più potenti.

Apple Intelligence continuerà ad aggiungere nuove funzioni nei prossimi mesi, incluse quelle per Siri.

Ulteriori informazioni su Apple Intelligence sono disponibili sul sito di Apple.