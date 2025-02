Adobe porta il potente editing di immagini di Photoshop su iPhone, in arrivo su Android

Adobe ha annunciato l’arrivo di Photoshop su mobile e l’ampliamento dell’esperienza web, con Photoshop su iPhone disponibile da oggi e la versione Android in arrivo nel corso dell’anno.

Le potenti funzionalità di Photoshop per l’editing e il design delle immagini, tra cui strumenti come layering e masking e il popolare riempimento generativo Firefly, sono ora più accessibili e intuitive che mai, con offerte gratuite e premium e un design mobile-friendly per artisti e designer che sempre più spesso svolgono il loro lavoro creativo in movimento.

La nuova app per dispositivi mobili – sottolinea Adobe – è stata progettata da zero per dare il benvenuto a una nuova generazione di appassionati di immagini e di design che potranno scoprire il potenziale illimitato di Photoshop in un’interfaccia mobile facile da usare. La nuova app di Photoshop offre inoltre ai clienti esistenti una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di effettuare modifiche ovunque, accedere al proprio lavoro in movimento, catturare idee o immergersi in progetti personali, il tutto sul palmo della mano.

La nuova generazione di creator, così come i professionisti creativi esperti che desiderano creare arte digitale unica su mobile, possono ora iniziare a lavorare con Photoshop in modo più rapido e semplice che mai, mette in evidenza Adobe.

Il nuovo piano Photoshop Mobile e Web di Adobe offre ai creator su dispositivi mobili e web funzionalità di image editing e design ancora più avanzate, tra cui strumenti per selezioni precise, regolazioni mirate, correzioni del colore sofisticate, accesso ampliato all’intelligenza artificiale commercialmente sicura con gli strumenti di AI generativa Firefly, supporto completo del formato per l’apertura e la modifica di qualsiasi documento Photoshop e altro ancora.

Grazie alla perfetta integrazione tra le esperienze mobile e web, la nuova offerta consente ai creatori di contenuti di lavorare allo stesso progetto su tutti i dispositivi. I potenti aggiornamenti di Photoshop sul web includono miglioramenti all’interfaccia utente per una transizione senza soluzione di continuità tra web e mobile, l’integrazione diretta con la vasta libreria di risorse gratuite di Adobe Stock e una maggiore disponibilità su browser come Safari, Chrome, Firefox e Edge.

“Siamo entusiasti di portare le illimitate possibilità creative di Photoshop su mobile, rendendo le iconiche funzionalità di editing delle immagini e di design dell’applicazione accessibili a tutti, dagli artisti e designer professionisti a un’intera nuova generazione di creativi che provano Photoshop per la prima volta“, ha dichiarato Ashley Still, senior vice president, digital media di Adobe. “Le nuove applicazioni mobili e web di Photoshop aprono la strada alla creatività di nuova generazione, consentendo ai creator di dare vita a foto splendide, grafica ricca e arte incredibile in qualsiasi momento e ovunque“.

L’introduzione della nuova app mobile di Photoshop – afferma Adobe – segna la prima volta che le funzioni di editing delle immagini e di design e le capacità con questo livello di potenza, precisione e controllo sono disponibili gratuitamente in un’unica app mobile. I creativi possono personalizzare completamente ogni elemento e pixel, effettuare modifiche avanzate con gli strumenti iconici di Photoshop come i layer, le maschere e la fusione e utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale, sicuri per i creator e alimentati da Adobe Firefly, per ideare, modificare più rapidamente e dare vita alle immagini con facilità.

La nuova app mobile è stata realizzata appositamente per i telefoni, portando le caratteristiche e le capacità principali di Photoshop a una nuova generazione di creator e consentendo l’accesso in movimento ai professionisti esperti che lavorano su desktop nei settori della moda, della musica, dei giochi e del design tradizionale. Secondo Adobe, Photoshop su iPhone offre una potenza, un divertimento e una flessibilità sorprendenti nel processo di creazione di immagini spettacolari, tra cui vision e mood board, copertine di album e podcast, lookbook di moda e altro ancora.

Adobe si impegna a continuare a rendere Photoshop l’applicazione per eccellenza per l’editing di immagini e il design, dove i creatori di contenuti possono portare a compimento il loro lavoro migliore e più importante. La nuova app per dispositivi mobili è compatibile con le applicazioni di Photoshop su tutte le piattaforme, compresi desktop, web e iPad, il che significa che i creator di Photoshop di lunga data possono ora utilizzare la nuova app per dispositivi mobili per ideare, effettuare modifiche leggere in movimento e avviare progetti personali quando e dove vogliono.

Photoshop su iPhone è un’app gratuita realizzata appositamente per i dispositivi mobili con potenti funzionalità, tra cui:

Creare immagini e progetti unici combinando, componendo e fondendo le immagini con gli strumenti e le funzioni principali di Photoshop, tra cui selezioni, livelli e maschere .

le immagini con gli strumenti e le funzioni principali di Photoshop, tra cui . Rimuovere, ricolorare o sostituire parti di un’immagine con l’intuitivo strumento Tap Select .

. Utilizzare strumenti di rimozione avanzati come lo Spot Healing Brush per eliminare le distrazioni in pochi secondi.

come lo per eliminare le distrazioni in pochi secondi. Sfruttare i potenti strumenti di AI generativa di Adobe Firefly , tra cui i popolari Riempimento generativo ed Espansione generativa , per aggiungere facilmente nuovi elementi ai progetti e modificare rapidamente le foto.

, tra cui i popolari , per aggiungere facilmente nuovi elementi ai progetti e modificare rapidamente le foto. Navigare facilmente tra i flussi di lavoro grazie all’integrazione diretta con le app creative , tra cui Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom .

, tra cui . Aggiungere, sostituire e creare con una vasta libreria di risorse gratuite Adobe Stock.

Adobe sta inoltre introducendo un nuovo piano Photoshop Mobile e Web che consente una maggiore potenza e precisione creativa grazie all’accesso ampliato a Photoshop sul web e a funzioni di editing avanzate su mobile, tra cui:

Passaggio da Photoshop mobile a Photoshop sul Web per creare con maggiore precisione e controllo su tutti i flussi di lavoro e le piattaforme.

per creare con maggiore precisione e controllo su tutti i flussi di lavoro e le piattaforme. Accesso ampliato agli strumenti Firefly , sicuri dal punto di vista commerciale, tra cui Genera immagine simile e Immagine di riferimento in Photoshop web, per aggiungere facilmente elementi di design e immagine unici e creare immagini divertenti.

, sicuri dal punto di vista commerciale, tra cui in Photoshop web, per aggiungere facilmente elementi di design e immagine unici e creare immagini divertenti. Accesso a più di 20.000 font o importazione di opzioni aggiuntive per una tipografia illimitata.

o importazione di opzioni aggiuntive per una tipografia illimitata. Effettuare selezioni precise di persone e oggetti con Selezione oggetto .

. Isolare gli oggetti ed eseguite regolazioni mirate con strumenti di selezione come la Bacchetta magica .

. Rimuovere facilmente le distrazioni con lo strumento Rimuovi , nascondere gli oggetti indesiderati con Timbro clone e riempire senza soluzione di continuità le porzioni di un’immagine con Riempimento in base al contenuto .

, nascondere gli oggetti indesiderati con e riempire senza soluzione di continuità le porzioni di un’immagine con . Controllare la trasparenza, gli effetti cromatici e aggiungere stili unici con le modalità di fusione avanzate .

. Schiarire o scurire le aree di un’immagine senza influenzare la tonalità o la saturazione con Schiarisci e Scurisci.

L’azienda sottolinea inoltre la sua attenzione ai principi di innovazione responsabile. Adobe si impegna a essere un partner fidato per i creatori di contenuti e adotta un approccio “creator-first” alle innovazioni dell’AI, garantendo che siano sviluppate in conformità con i principi di AI Ethics dell’azienda, ovvero responsabilità, affidabilità e trasparenza.

Firefly è sicuro dal punto di vista commerciale e viene addestrato solo su contenuti che Adobe ha il permesso di utilizzare, compresi quelli concessi in licenza da Adobe Stock e quelli di pubblico dominio per i quali il copyright è scaduto. Inoltre, le Content Credentials, che agiscono come un'”etichetta nutrizionale” per i contenuti digitali, sono allegate ai contenuti generati con gli strumenti Firefly in Photoshop mobile e web per contribuire a promuovere la trasparenza sull’uso dell’AI generativa.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, Adobe annuncia che l’app mobile gratuita Photoshop offre upgrade premium attraverso un nuovo piano Photoshop Mobile e Web a 7,99 dollari al mese o 69,99 dollari all’anno, che include funzioni aggiuntive su cellulare e iPad, oltre all’accesso a Photoshop sul web.

Tutti gli attuali piani a pagamento di Photoshop includono già l’accesso a Photoshop su iPad e Photoshop sul web, disponibile su Safari, Chrome, Firefox e Edge, e ora includeranno anche l’accesso a Photoshop su cellulare.

Photoshop su iPhone è disponibile da oggi in tutto il mondo sull’App Store di Apple. Photoshop arriverà su Android nel corso dell’anno.