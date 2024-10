Apple Intelligence arriva su iPhone, iPad e Mac, ma non per tutti

L’attesa prima serie di funzioni di Apple Intelligence è ora disponibile per gli utenti di iPhone, iPad e Mac tramite un aggiornamento software gratuito con il rilascio di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1.

Apple Intelligence – lo ricordiamo – è l’AI della società di Cupertino, il sistema di intelligenza personale che sfrutta la potenza del silicio Apple per comprendere e creare linguaggio e immagini, agire in tutte le app e attingere dal contesto personale per semplificare e accelerare le attività quotidiane, compiendo al contempo quello che l’azienda definisce un importante passo avanti per la privacy nell’IA. Oggi è disponibile la prima serie di funzioni, e molte altre saranno disponibili nei prossimi mesi, annuncia Apple.

Innanzitutto è necessario però sottolineare che questa prima serie di funzioni di Apple Intelligence, disponibile da subito come aggiornamento software gratuito con iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, è accessibile nella maggior parte delle regioni del mondo ma solo quando il dispositivo e la lingua di Siri sono impostati sull’inglese americano. Quindi non è disponibile in Europa e non supporta l’italiano.

La società di Cupertino ha però preannunciato che Apple Intelligence sta rapidamente aggiungendo il supporto per altre lingue: a dicembre, Apple Intelligence sarà disponibile per l’inglese localizzato in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito; ad aprile, un ulteriore aggiornamento software offrirà un supporto linguistico più esteso e altri arriveranno nel corso dell’anno. Apple conferma poi che saranno in seguito supportate anche le lingue cinese, inglese (India), inglese (Singapore), francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, vietnamita e altre ancora.

Dal punto di vista hardware, Apple Intelligence è disponibile su iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad con A17 Pro o M1 e successivi e Mac con M1 e successivi.

“Apple Intelligence introduce una nuova era per iPhone, iPad e Mac, offrendo esperienze e strumenti nuovissimi che trasformeranno ciò che i nostri utenti possono realizzare“, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Apple Intelligence si basa su anni di innovazione nell’IA e nell’apprendimento automatico per mettere i modelli generativi di Apple al centro dei nostri dispositivi, offrendo ai nostri utenti un sistema di intelligenza personale facile da usare, il tutto proteggendo la loro privacy. Apple Intelligence è AI generativa in un modo che solo Apple può offrire, e siamo incredibilmente entusiasti della sua capacità di arricchire la vita dei nostri utenti“.

“Apple Intelligence sblocca nuove ed entusiasmanti funzionalità che rendono l’iPhone, l’iPad e il Mac ancora più utili e proficui, dai Writing Tools che aiutano a perfezionare la scrittura, alle summarized notifications che fanno emergere ciò che è più importante, alla possibilità di cercare quasi tutto nelle foto e nei video semplicemente descrivendolo“, ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple. “E tutto questo poggia su una base di privacy grazie all’on-device processing e al Private Cloud Compute, un nuovo approccio innovativo che estende la privacy e la sicurezza dell’iPhone al cloud per proteggere le informazioni degli utenti. Siamo entusiasti di offrire oggi agli utenti la prima serie di funzioni di Apple Intelligence, e questo è solo l’inizio“.