NLP Cloud, l’elaborazione in linguaggio naturale in open source avanza

La startup francese NLP Cloud annuncia il supporto per il modello open source GPT-J, recentemente rilasciato da un team di ricercatori di EleutherAI. GPT-J è oggi il modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) open source equivalente al GPT-3 di OpenAI. Questo modello aiuterà a democratizzare l’elaborazione del linguaggio naturale attraverso applicazioni all’avanguardia.

Lanciato nel 2020 a Grenoble, in Francia, il cloud NLPe offre modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) ad alte prestazioni basati su spaCy e Hugging Face Transformers, pronti per la produzione.

NLP Cloud, di fatto, è un’API che supporta l’interazione tra computer e linguaggio umano. Combinando Natural Language Processing e DevOps, NLP Cloud aiuta gli sviluppatori di app e i data scientist ad aggiungere l’intelligenza di elaborazione del linguaggio alle loro app, in produzione.

La società francese annuncia dunque la sua compatibilità con GPT-J, un modello AI NLP da 6 miliardi di parametri, che si mette in diretta competizione con il modello GPT-3.

Il codice sorgente di GPT-3 appartiene a Microsoft, osserva una nota della startup diretta da Julien Salinas, è disponibile per clienti selezionati ed a un prezzo premium. GPT-J (e GPT-Neo, il suo predecessore) invece è un modello open source, rilasciato da un team di ricercatori di EleutherAI.

Con le loro enormi dimensioni questi modelli di intelligenza artificiale sono entrambi capaci di generare un linguaggio umano fluente e ad affrontare in modo efficiente la maggior parte dei moderni casi d’uso della NLP.

Con GPT-J, gli sviluppatori possono eseguire varie operazioni all’avanguardia come chatbot, estrazione di dati da documenti non strutturati (come pagine Web, e-mail, contratti, rendiconti finanziari), generazione di codice, analisi del sentiment o marketing creazione di contenuti, in molte lingue.

Far funzionare GPT-J in modo efficiente in produzione è una sfida tecnica. Il team di NLP Cloud ha lavorato negli ultimi tre mesi all’integrazione di GPT-J per offrire ai propri clienti una soluzione pronta per la produzione.

I modelli avanzati di NLP pongono nuove sfide etiche. Per combattere modelli e pregiudizi potenzialmente pericolosi come il razzismo e la misoginia, NLP Cloud pensa che l’unica soluzione sia che i modelli di NLP rimangano open source e continuamente controllati dalla comunità.