Microsoft vuole potenziare Bing con una nuova versione di ChatGPT

Secondo un report di Semafor, ripreso anche da altre testate tra cui TechCrunch, Microsoft starebbe lavorando per incorporare in Bing una versione più veloce di ChatGPT di OpenAI, nota come GPT-4.

In base al report di Semafor, ciò dovrebbe accadere nelle prossime settimane e consentirebbe – nelle intenzioni di Microsoft – di rendere il motore di ricerca più competitivo rispetto a Google.

Secondo le indiscrezioni riportate da Semafor, la versione più recente del software di OpenAI risponderebbe in modo molto più veloce rispetto a quella attuale e le risposte risulterebbero ancora più “umane” e dettagliate.

OpenAI – sempre secondo tali rumor – starebbe anche pianificando di lanciare un’app mobile ChatGPT e di testare una nuova funzione del suo software di generazione di immagini Dall-E per creare video con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Semafor ha specificato che sia OpenAI sia Microsoft hanno rifiutato di rilasciare commenti. È bene dunque tenere presente che si tratta di voci che non hanno al momento alcuna conferma ufficiale.

Tuttavia, non è la prima volta che emerge tale rumor. Già The Information aveva scritto che Microsoft si starebbe preparando a lanciare una versione del suo motore di ricerca Bing basata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale che è alla base di ChatGPT.

E che tale impiego porterebbe Bing a rispondere ad alcune query di ricerca anziché limitarsi a mostrare un elenco di link. E, anche in questo caso, la testata aveva indicato che le fonti erano persone informate sui piani relativi al motore di ricerca.

Di recente, le due società hanno confermato ufficialmente l’“investimento pluriennale e multimiliardario” da parte di Microsoft, nonché la terza fase della partnership a lungo termine con OpenAI.

E, sempre di recente, lo stesso CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato al Wall Street Journal che Microsoft intende incorporare strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT in tutti i suoi prodotti e finanche renderli disponibili come piattaforme su cui altre aziende possano basarsi.