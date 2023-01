ChatGPT, ufficiale l’investimento miliardario di Microsoft in OpenAI

Ve ne avevamo parlato pochi giorni fa, svelando le intenzioni di Microsoft di investire in OpenAi, la società creatrice di ChatGPT, e ora arriva la conferma ufficiale di entrambe le società.

“Oggi annunciamo la terza fase della nostra partnership a lungo termine con OpenAI, attraverso un investimento pluriennale e multimiliardario per accelerare le scoperte nel campo dell’IA e garantire che i benefici siano ampiamente condivisi con il mondo”, afferma Microsoft in un blog post ufficiale. “Questo accordo segue i nostri precedenti investimenti nel 2019 e nel 2021. Estende la nostra collaborazione in corso nel campo del supercalcolo e della ricerca sull’IA e consente a ciascuno di noi di commercializzare in modo indipendente le tecnologie avanzate di IA che ne derivano.”

Anche OpenAI ha confermato l’accordo, ovviamente esprimendo analoga soddisfazione: “Siamo felici di annunciare che OpenAI e Microsoft stanno estendendo la nostra partnership.

Questo investimento pluriennale e multimiliardario da parte di Microsoft segue i precedenti investimenti del 2019 e del 2021 e ci permetterà di continuare la nostra ricerca indipendente e di sviluppare un’IA sempre più sicura, utile e potente.

Per perseguire la nostra missione di garantire che l’IA avanzata sia di beneficio a tutta l’umanità, OpenAI rimane una società a scopo di lucro ed è governata dall’associazione OpenAI non-profit. Questa struttura ci consente di raccogliere i capitali necessari per adempiere alla nostra missione senza sacrificare le nostre convinzioni fondamentali sulla condivisione dei benefici e sulla necessità di dare priorità alla sicurezza.”

I campi di interesse dell’accordo Microsoft – OpenAI

Supercomputing su scala – Microsoft aumenterà gli investimenti nello sviluppo e nella distribuzione di sistemi di supercomputing specializzati per accelerare l’innovativa ricerca indipendente sull’IA di OpenAI. Continueremo inoltre a sviluppare l’infrastruttura leader di Azure per l’IA per aiutare i clienti a costruire e distribuire le loro applicazioni di IA su scala globale.

Nuove esperienze basate sull’IA – Microsoft distribuirà i modelli di OpenAI nei suoi prodotti consumer ed enterprise e introdurrà nuove categorie di esperienze digitali basate sulla tecnologia di OpenAI. Ciò include il servizio Azure OpenAI di Microsoft, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni AI all’avanguardia grazie all’accesso diretto ai modelli OpenAI, supportati dalle capacità affidabili e di livello enterprise di Azure e da infrastrutture e strumenti ottimizzati per l’AI.

Fornitore esclusivo di cloud – In qualità di fornitore esclusivo di cloud di OpenAI, Azure alimenterà tutti i carichi di lavoro di OpenAI in ambito di ricerca, prodotti e servizi API.