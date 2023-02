ChatGPT, OpenAI lancia il piano a pagamento per l’intelligenza artificiale

OpenAI cavalca la grande popolarità che ha acquisito la sua intelligenza artificiale, che negli ultimi tempi ha guadagnato la luce dei riflettori in tutto il mondo, e lancia un piano di abbonamento “pilot” per ChatGPT.

Come è noto, ChatGPT è un’intelligenza artificiale conversazionale in grado di chattare con le persone, rispondere alle domande e portare avanti discussioni.

Il nuovo piano ad abbonamento, ha spiegato OpenAI, si chiama ChatGPT Plus e sarà disponibile al prezzo di 20 dollari al mese.

Gli abbonati riceveranno una serie di vantaggi:

Accesso generale a ChatGPT, anche durante i periodi di picco

Tempi di risposta più rapidi

Accesso prioritario a nuove funzionalità e miglioramenti

ChatGPT Plus è al momento disponibile per i clienti degli Stati Uniti: OpenAI ha annunciato che nelle prossime settimane inizierà a invitare i clienti della lista d’attesa. OpenAI ha anche dichiarato che ha in programma di espandere presto l’accesso e il supporto ad altri Paesi e regioni.

Inoltre, la società di ricerca ha confermato che continuerà a offrire l’accesso gratuito a ChatGPT e che, offrendo questo abbonamento a pagamento, sarà in grado di contribuire a sostenere la disponibilità dell’accesso gratuito per il maggior numero possibile di persone.

OpenAI ha anche ripercorso i principali passi che hanno portato alla situazione attuale: la società ha lanciato ChatGPT come preview a scopo di ricerca per conoscere meglio i punti di forza e di debolezza del sistema e raccogliere il feedback degli utenti per migliorarne i limiti.

Da allora, milioni di persone hanno fornito un feedback, OpenAI ha apportato diversi aggiornamenti importanti e ha visto che gli utenti hanno trovato un valore in una serie di casi d’uso professionali, tra cui la stesura e la modifica di contenuti, il brainstorming di idee, l’aiuto alla programmazione e l’apprendimento di nuovi argomenti.

Per il futuro, OpenAI ha in programma di perfezionare ed espandere questa offerta in base ai feedback e alle esigenze degli utenti. Presto lancerà anche la ChatGPT API Waitlist e sta esplorando attivamente le opzioni per piani a basso costo, piani business e pacchetti di dati per una disponibilità più ampia.