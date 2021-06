Microsoft sostiene il Pride 2021 contro ogni discriminazione

Microsoft Italia anche quest’anno aderisce al Pride Month, il mese che celebra la diversità, l’inclusione sociale e la libertà come fattore propulsore della società con l’obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione.

In occasione del mese di giugno, l’azienda annuncia una serie di progetti speciali e iniziative volte a sensibilizzare le persone sull’importanza di poter esprimere la propria identità liberamente e vivere in una società in grado di garantire pari diritti e opportunità.

Con il claim “Together, we can”, Microsoft lancia una campagna globale per incoraggiare la discussione e la comprensione delle principali tematiche LGBTQIA+, per promuovere attività di supporto e aiutare le persone ad esprimere pienamente ciò che sentono di essere all’interno di una comunità davvero inclusiva. Focus della campagna il concetto di Intersezionalità, ovvero l’unione (e intersezione) di diverse identità sociali, che vanno oltre l’identità di genere e l’orientamento sessuale e che includono per esempio anche l’etnia, che possono essere oggetto di discriminazione e disuguaglianza.

In Italia, l’azienda annuncia la partecipazione alla nuova edizione del Milano Pride, che quest’anno alternerà eventi in presenza e appuntamenti digitali fino al 26 Giugno, per promuovere una società aperta dove tutti gli individui sono tutelati e dove l’evoluzione dei diritti civili e la promozione dei diritti sociali è parte integrante per la ricostruzione del tessuto sociale e civile logorato dalla pandemia e per la costruzione della società futura.

Durante l’emergenza sanitaria, momento storico che ha aggravato in tutto il mondo le disuguaglianze sociali soprattutto per le minoranze, Microsoft ha rafforzato il suo supporto a livello globale e locale attraverso donazioni del valore di 2 milioni di dollari a organizzazioni non profit attive nel supporto e nel sostegno delle comunità LGBTQIA+ messi in difficoltà dalla diffusione del Covid-19.

In occasione del mese del Pride, l’azienda ha donato un’ulteriore somma di 150.000 dollari. In Italia.

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa Dona con Bing è possibile accumulare punti attraverso l’utilizzo del motore di ricerca a cui corrisponde una cifra che Microsoft donerà al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, una delle più antiche associazioni LGBTQIA+ italiane che si occupa della tutela dei diritti civili e della lotta a ogni forma di discriminazione, promuovendo attività culturali e di socializzazione.

Per esprimere il proprio supporto virtuale durante il Pride Month e in tutti i momenti dell’anno, Microsoft mette a disposizione gratuitamente degli utenti una selezione di freebies per celebrare l’orgoglio LGBTQIA+ online, un piccolo grande gesto per partecipare a una sfilata virtuale di colori.

Anche il gaming gioca un ruolo importante all’interno della comunità LGBTQIA+. Infatti, secondo uno studio condotto da Nielsen nel 2020, il 10% di tutti i giocatori di età superiore ai 18 anni si identifica come LGBTQIA+. In questo contesto, Xbox ha organizzato una serie di attivazioni e iniziative, tra cui la possibilità di accedere gratuitamente a Tell Me Why, la pluripremiata avventura narrativa con protagonista un personaggio transgender disponibile su console Xbox, Microsoft Store e Steam per il mese di giugno 2021. Infine, il canale Xbox Twitch ospiterà per tutto il mese dei talk a tema con creatori e sviluppatori di giochi della comunità LGBTQIA+.