Nuovo aggiornamento per Office per iOS e iPadOS: Microsoft ha presentato come “riprogettate da zero” le app di Word, Excel e PowerPoint per i dispositivi mobili Apple iPhone e iPad.

L’aggiornamento ha apportato, spiega la società di Redmond, sia miglioramenti di carattere stilistico al design sia un potenziamento delle prestazioni, teso ad aumentare la produttività degli utenti.

Il redesign è stato portato avanti per rendere più accattivante il look ma anche per rendere le app più semplici da usare.

Le novità dal punto di vista delle funzionalità non sono molte. In tutte e tre le app di Office per iOS, Word, Excel e PowerPoint, il riquadro del testo alternativo è stato aggiornato, al fine di aumentare l’accessibilità dei contenuti mediante l’impiego di sottotitoli o contrassegnando come decorativi gli elementi del layout.

Una nuova funzionalità la troviamo in Excel: si tratta della funzione XLOOKUP (localizzata nella versione italiana in CERCA.X).

Già anticipata e rilasciata per i test e i feedback agli Office Insider, e ora generalmente disponibile per tutti gli utenti anche su Windows, Mac e web, XLOOKUP viene descritta da Microsoft come il successore dell'iconica funzione VLOOKUP, che è stata una delle più utilizzate in Excel.

XLOOKUP aiuta gli utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno, in modo più efficiente e con meno limitazioni, in una tabella o all’interno di un intervallo, riga per riga. CERCA.X consente agli utenti di cercare un termine in una colonna e di ottenere un risultato nella stessa riga ma anche in un'altra colonna, indipendentemente dal lato in cui si trova la colonna del risultato.

Microsoft fa alcuni esempi di casi d’uso, quali: cercare il prezzo di un componente di un’auto in base al numero del pezzo stesso; oppure, ancora, trovare il nome di un dipendente sulla base del suo codice identificativo univoco.