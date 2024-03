Apple Wwdc 2024: la conferenza per gli sviluppatori torna il 10 giugno

Apple ha annunciato che l’annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024. Sviluppatori e studenti avranno l’opportunità di celebrarne l’inizio di persona durante l’evento speciale di apertura all’Apple Park.

La WWDC24, gratuita per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici, punterà i riflettori sulle ultime novità di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Nell’ambito del costante impegno di Apple nell’aiutare chi sviluppa a migliorare le loro app e i loro giochi, l’evento offrirà ai developer un accesso esclusivo agli esperti Apple, oltre a fornire informazioni approfondite su nuovi strumenti, framework e funzionalità.

“Siamo entusiasti di entrare in contatto con sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo alla WWDC24 durante una straordinaria settimana dedicata alla tecnologia e alla community”, ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple. “La WWDC è nata per condividere nuove idee e fornire a chi sviluppa risorse e strumenti innovativi per creare qualcosa di ancora più straordinario”.

Sviluppatori e studenti potranno scoprire i software e le tecnologie Apple più recenti durante il Keynote di apertura, e potranno seguire la WWDC24 durante tutta la settimana attraverso l’app Apple Developer, il sito web e YouTube. La conferenza di quest’anno include sessioni video e offre l’opportunità di interagire con i team di designer e ingegneri Apple, e con l’intera community di sviluppo internazionale.

La WWDC24 si aprirà con un evento in presenza il 10 giugno, che permetterà a sviluppatori e sviluppatrici di seguire il Keynote all’Apple Park, incontrare il team Apple e partecipare ad attività speciali. I posti saranno limitati e i dettagli per fare richiesta di partecipazione verranno pubblicati sul sito Apple Developer e nell’app.

Apple, inoltre offre il proprio supporto alla prossima generazione di sviluppatori e sviluppatrici attraverso la Swift Student Challenge, uno dei tanti programmi pensati per promuovere la futura community di developer, creator, imprenditori e imprenditrici. Il 28 marzo verrà comunicato l’esito a chi ha partecipato alla Challenge, e i vincitori potranno candidarsi per partecipare all’evento in presenza all’Apple Park. Cinquanta Distinguished Winner, riconosciuti per l’eccellenza delle loro proposte, saranno invitati a fare un’esperienza di tre giorni a Cupertino.

Apple ha preannunciato che condividerà altre informazioni prima della WWDC 24 sull’app Apple Developer e sul sito Apple Developer.