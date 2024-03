Canva acquisisce Affinity, la suite software per i creativi professionisti

Con un messaggio rivolto dal sito dell’azienda alla propria community di utenti, il CEO di Serif Ashley Hewson ha annunciato che Affinity è stata acquisita da Canva.

Serif è una software company fondata nel 1987 nota per la suite di applicazioni per la creatività professionale Affinity.

La prima applicazione lanciata da Serif è stata Affinity Designer, nel 2014, a cui hanno fatto seguito Affinity Photo nel 2015 e poi Affinity Publisher nel 2019, fino a formare una suite creativa completa di software che coprono l’editing fotografico, il graphic design e il publishing.

Le applicazioni hanno conquistato l’apprezzamento di una folta community di utilizzatori e sono state adottate da più di tre milioni di professionisti della creatività in tutto il mondo, vincendo anche alcuni tra ipiù importanti premi del settore, tra cui l’Apple Design Award.

Oggi i software della suite sono disponibili per macOS, Windows e iPadOS e sono acquistabili sia separati che abbinati in un bundle.

“Con Canva – ha dichiarato il CEO Ashley Hewson – abbiamo trovato uno spirito affine che può aiutarci a portare Affinity a nuovi livelli. Le loro risorse aggiuntive ci permetteranno di offrire molto di più e molto più velocemente. Inoltre, possiamo forgiare nuovi orizzonti per i prodotti Affinity, aprendo un mondo di possibilità che in precedenza non sarebbe mai stato possibile raggiungere.

L’approccio rivoluzionario di Canva alla democratizzazione del design e l’impegno per dare a tutti la possibilità di creare si allineano perfettamente con i nostri valori e la nostra visione. Questa unione è una testimonianza di ciò che si può ottenere quando si uniscono due aziende che condividono l’obiettivo comune di rendere il design accessibile e piacevole per tutti”.

Da parte sua, Canva ha sottolineato che, da quando la piattaforma è stata lanciata nel 2013, la sua mission è stata quella di mettere il mondo intero in condizione di avere successo con la progettazione grafica. Mentre la comunicazione visiva diventa un punto di riferimento per i luoghi di lavoro di tutto il mondo, Canva ora aiuta più di 175 milioni di persone a raggiungere i propri obiettivi di design.

Unendo le forze con Affinity, ha affermato Canva, l’azienda intende mettere a disposizione dei designer l’intero spettro di strumenti, a ogni livello e fase del percorso di design.

Canva ha inoltre sottolineato di condividere la convinzione di Affinity che il software di design professionale debba essere intuitivo, conveniente, veloce e fluido. Con Affinity, i designer professionisti hanno accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno a un prezzo accessibile e senza la complessità degli strumenti di design tradizionali: insieme, afferma con entusiasmo Canva, le due aziende vogliono trasformare il loro movimento in una rivoluzione.

Per quanto riguarda i prossimi passi, Affinity, con sede nel Regno Unito, si unisce ad altre aziende europee che sono entrate a far parte di Canva, tra cui Flourish, Kaleido, SmartMockups, Pexels, Pixabay e SlidesCarnival. Quest’ultima acquisizione porta con sé un team di 90 persone che entrerà in Canva.

Serif ha dichiarato che le applicazioni Affinity, dal punto di vista dei clienti, non subiranno alcuna variazione. Sono ancora sviluppate dallo stesso team nel Regno Unito e rimarranno sotto il marchio Affinity. È stato anche già pianificato l’inizio della fase beta della prossima versione 2.5.

Anche dal punto di vista del pricing e licensing, al momento non sono previste modifiche all’attuale modello di prezzi: tutte le app sono ancora disponibili come acquisto unico e gli utenti Affinity esistenti potranno continuare a utilizzare le applicazioni con licenza perpetua, così come sono state acquistate in origine.

E, naturalmente, è probabile che in futuro ci sarà un’integrazione tra Affinity e Canva, soprattutto in considerazione dei flussi di lavoro dei clienti enterprise.