Microsoft investe sul manufacturing e acquisisce The Marsden Group

Microsoft ha acquisito The Marsden Group, leader nell’innovazione tecnologica industriale e nella prototipazione rapida.

Il primo capitolo della trasformazione digitale è stato fortemente orientato ai settori incentrati sui consumatori.

Le nuova opportunità in infrastrutture, produzione e risorse sono enormi.

Infatti, Microsoft continua ad osservare un aumento del ritmo del cambiamento digitale in molti settori; questo rafforza la convinzione della società di Redmond.

Microsoft ritiene che quest’accelerazione nella digitalizzazione sia destinato a durare nel tempo, poiché sempre più aziende riconoscono che devono impegnarsi in innovazione continua per competere a lungo termine.

Secondo Microsoft, questa acquisizione migliorerà ulteriormente la capacità della società di creare nuovo valore per i clienti attraverso la sperimentazione e soluzioni di settore approfondite basate su prodotti Microsoft cloud, edge e intelligenza artificiale .

Microsoft si impegna a consentire ai suoi clienti di implementare più rapidamente le iniziative digitali.

Ecco perché siamo si dichiara entusiasta di dare il benvenuto a The Marsden Group nella famiglia Microsoft.

Con la sua esperienza nell’innovazione tecnologica e nella prototipazione rapida, The Marsden Group si è guadagnato una reputazione unica come partner potente e affidabile tra i leader del settore che cercano di identificare rapidamente le esigenze aziendali, ideare soluzioni tecnologiche e costruire prototipi di alta qualità su misura per le esigenze dei singoli clienti.

Il Gruppo Marsden ha aiutato i suoi clienti aziendali a immaginare, prototipare e implementare rapidamente soluzioni che generano valore significativo per le loro attività, dipendenti e clienti.

Microsoft sa che nei settori ad alta intensità di risorse, come la produzione, l’automotive o la logistica, le aziende devono affrontare sfide uniche nell’adozione di nuove tecnologie, ad esempio il collegamento di apparecchiature industriali in modo sicuro e protetto al cloud, il superamento dei silos di dati e il supporto dell’interoperabilità tra sistemi moderni e legacy.

Microsoft a infine affermato che in un mondo in continua evoluzione, è palese l’urgente necessità di costruire operazioni e catene di fornitura agili per affrontare le forze di mercato e le richieste dei consumatori. Con questo investimento, Microsoft compie il passo successivo per aiutare i clienti in tutti i settori a immaginare e creare soluzioni digitali più velocemente.