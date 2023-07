Microsoft Inspire: la trasformazione dell’AI e le iniziative per i partner

Come afferma l’azienda stessa nel presentare le novità del Microsoft Inspire, la collaborazione è una componente fondamentale del successo di Microsoft. Il suo ecosistema di partner è composto da oltre 400.000 partner in tutto il mondo, che svolgono un ruolo fondamentale nel rendere disponibili nuove tecnologie ai clienti, soprattutto nel mondo attuale incentrato sull’intelligenza artificiale. Microsoft Inspire è dunque per la società di Redmond un’occasione per riconoscere il ruolo che i partner svolgono nel successo dei clienti e per condividere nuove opportunità e modalità di coinvolgimento con i prodotti Microsoft.

Per riconoscere gli eccellenti risultati ottenuti dai suoi collaboratori, l’azienda ha dato il via a Microsoft Inspire celebrando i finalisti e i vincitori dei Microsoft Partner of the Year Awards 2023, annunciati a fine giugno. I premi evidenziano il successo e l’innovazione dei partner in una serie di categorie, tra aree di soluzioni, settori, trasformazione aziendale e impatto sociale.

Il Microsoft Inspire di quest’anno ha segnato il proseguimento dell’impegno di Microsoft per rendere l’AI uno strumento di trasformazione per i suoi clienti e partner. L’azienda ha condiviso un numero ancora maggiore di soluzioni basate sull’AI e mostrato come i partner Microsoft possano applicare queste innovazioni nell’ambito delle loro organizzazioni in vari modi, dall’espansione delle competenze in materia di AI a nuovi prodotti e servizi che favoriscono il successo dei clienti.

In fatto di annunci, le novità principali sono certamente Bing Chat Enterprise e il pricing per Microsoft 365 Copilot. Ma non sono state le uniche.

Microsoft ha annunciato di aver aggiunto ulteriori funzionalità a Microsoft Sales Copilot direttamente all’interno di Dynamics 365 Sales, come il riepilogo delle opportunità generato dall’intelligenza artificiale, le bozze di e-mail contestualizzate e la preparazione delle riunioni. Ciò consente ai venditori di migliorare la produttività e di concludere più affari grazie all’automazione delle attività di Customer Relationship Management (CRM), compreso Salesforce, agli approfondimenti in tempo reale e ai contenuti e consigli assistiti dall’intelligenza artificiale per personalizzare le interazioni con i clienti su scala. Queste si aggiungono alle funzionalità AI già disponibili in Microsoft Sales Copilot, come i riepiloghi delle chiamate in Teams e i riepiloghi dei thread delle e-mail. Viva Sales, annunciato nel giugno 2022, ha dato il via al lavoro di Microsoft di trasformazione delle esperienze dei venditori e queste funzionalità fanno ora parte di Sales Copilot. Per saperne di più su Microsoft Sales Copilot.

Al Microsoft Inspire, l’azienda ha anche evidenziato come clienti come Virgin Money stiano potenziando i loro reparti di assistenza clienti con chatbot su misura costruiti con Copilot in Power Virtual Agents. In pochi minuti, le aziende possono addestrare un chatbot utilizzando il linguaggio naturale per fare riferimento a fonti di conoscenza interne ed esterne, applicazioni di assistenza clienti e dati web tramite Bing Search. Il chatbot di Virgin Money gestisce oltre 195.000 interazioni con i clienti al mese, aiutando gli agenti del servizio clienti a concentrarsi sulle richieste più complesse.

Spesso le organizzazioni hanno difficoltà a identificare i blocchi nei loro flussi di lavoro e a capire come eliminarli. Per aiutarle, Microsoft annuncia la disponibilità generale delle funzionalità AI di nuova generazione all’interno di Power Automate Process Mining, che offre ai clienti approfondimenti basati sull’AI per ottimizzare i processi esistenti e aumentare l’efficienza attraverso l’automazione low-code. Con Process Mining, gli utenti possono capire cosa sta accadendo nella loro azienda, utilizzare l’intelligenza artificiale che genera approfondimenti, suggerimenti per le app e l’automazione e utilizzare Power Platform per creare rapidamente le soluzioni di cui hanno bisogno.

Microsoft ha sottolineato l’ampia adozione del servizio Azure OpenAI da parte delle aziende, con oltre 4.500 clienti che utilizzano il prodotto. Ora l’azienda sta portando il servizio ad altre organizzazioni in tutto il mondo. La scorsa settimana ha ampliato l’accesso ad Azure OpenAI Service, aumentandone la disponibilità in Nord America e in Europa occidentale e rendendolo disponibile per la prima volta in Asia.

Microsoft sta inoltre annunciando un investimento sostanziale per aumentare la scala e la disponibilità di Azure Migrate & Modernize e per lanciare Azure Innovate, un investimento dedicato completamente nuovo che l’azienda sta facendo in risposta alle crescenti richieste di analytics e AI. Queste nuove offerte ampliano la copertura di scenari e offrono incentivi e supporto più ricchi per qualsiasi cosa, dalle migrazioni rapide e senza attriti alla creazione di nuove app basate sull’AI.

Microsoft ha inoltre annunciato l’ampliamento della sua collaborazione strategica con Epic, tra le aziende leader nel settore del software sanitario, dove sta utilizzando la potenza dell’AI per aiutare i medici a dedicare meno tempo alle funzioni amministrative e più tempo a fornire cure di qualità. Epic ha integrato Azure OpenAI Service nel suo software di cartella clinica elettronica (EHR) per fornire diverse soluzioni, dall’aiutare i medici a esplorare i dati clinici in modo conversazionale e intuitivo all’aiutarli a rispondere in modo più efficiente ai messaggi dei pazienti. E con Nuance DAX Express, Microsoft sta integrando le sue funzionalità di documentazione clinica alimentate dall’intelligenza artificiale direttamente nei flussi di lavoro di Epic per aiutare i fornitori a ridurre ulteriormente i carichi di lavoro amministrativi, ad ampliare l’accesso alle cure per i pazienti e a migliorare i risultati dell’assistenza sanitaria.

Inoltre, i clienti di Epic utilizzano ora Azure Large Instances per raggiungere la scala necessaria all’esecuzione di grandi database Epic EHR, fino a 50 milioni di accessi al secondo. Ciò consente ai clienti Epic di scalare oltre i precedenti limiti delle soluzioni di infrastruttura cloud pubblica condivisa.

Con un’altra pietra miliare, Microsoft Inspire segna il lancio del Microsoft AI Cloud Partner Program, la nuova generazione del programma per i partner, che consente a ogni partner di fornire valore ai clienti sfruttando Microsoft AI e Microsoft Cloud. Attraverso il Microsoft AI Cloud Partner Program, l’azienda offre ai partner un portafoglio completo di investimenti per tutti i modelli di business dei partner, in ogni fase di maturità.

Il Microsoft AI Cloud Partner Program utilizza l’intero ciclo di vita dei partner, compresi l’onboarding, la qualificazione, il go-to-market, gli incentivi e il co-selling. I partner ottengono il valore e i vantaggi del programma precedente, oltre all’accesso a nuove offerte e vantaggi specifici per l’AI. Inoltre, non c’è alcuna azione da intraprendere per passare al nuovo programma: Microsoft ha trasferito tutti i partner esistenti nel nuovo programma con effetto immediato e i partner mantengono i loro benefici e le loro designazioni attuali.

Ci sono poi diversi ulteriori aggiornamenti con nuove opportunità per i partner di fare go-to-market e scalare le loro attività, tra cui:

Aggiornamenti di ISV Success : annunciato in anteprima allo scorso Microsoft Inspire, ISV Success è il percorso per i partner ISV all’interno dell’AI Cloud Partner Program ed è ora generalmente disponibile. ISV Success offre vantaggi sui prodotti e sul cloud, ambienti demo e sandbox, consulenze tecniche per la creazione e la pubblicazione di applicazioni e, una volta pubblicate, vantaggi di vendita e marketing per accelerare le transazioni attraverso il marketplace commerciale di Microsoft. Inoltre, i partner che partecipano a ISV Success otterranno anche l’accesso a GitHub Copilot come parte dei vantaggi di ISV Success alla fine del 2023.

: annunciato in anteprima allo scorso Microsoft Inspire, ISV Success è il percorso per i partner ISV all’interno dell’AI Cloud Partner Program ed è ora generalmente disponibile. ISV Success offre vantaggi sui prodotti e sul cloud, ambienti demo e sandbox, consulenze tecniche per la creazione e la pubblicazione di applicazioni e, una volta pubblicate, vantaggi di vendita e marketing per accelerare le transazioni attraverso il commerciale di Microsoft. Inoltre, i partner che partecipano a ISV Success otterranno anche l’accesso a come parte dei vantaggi di ISV Success alla fine del 2023. Offerte private multiparty : nell’ambito dei continui investimenti nel commercial marketplace di Microsoft, l’azienda ha anche annunciato offerte private multiparty, che consentono ai partner di lavorare insieme per vendere offerte personalizzate attraverso il marketplace commerciale Microsoft.

: nell’ambito dei continui investimenti nel commercial marketplace di Microsoft, l’azienda ha anche annunciato offerte private multiparty, che consentono ai partner di lavorare insieme per vendere offerte personalizzate attraverso il marketplace commerciale Microsoft. Nuove designazioni di Solutions Partner per un maggior numero di partner: Microsoft sta introducendo nuove designazioni nell’ambito dell’AI Cloud Partner Program per offrire a ulteriori partner l’opportunità di differenziare le proprie capacità tecniche e dimostrare il successo dei clienti. Questo include una nuova designazione per i servizi di formazione per i partner che si occupano di apprendimento, designazioni ISV per i partner che creano soluzioni allineate con Microsoft Cloud e con i cloud di settore di Microsoft, e una designazione per i servizi di supporto.

Oltre a tutto questo, Meta e Microsoft hanno annunciato il supporto della famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni Llama su Azure e Windows.