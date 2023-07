Microsoft punta sull’intelligenza artificiale con Bing Chat Enterprise e Microsoft 365 Copilot

Durante Microsoft Inspire, la società americana ha svelato Bing Chat Enterprise e l’offerta commerciale di Microsoft 365 Copilot: l’intelligenza artificiale, nelle strategie di Microsoft, ha un ruolo a dir poco centrale.

“Siamo entusiasti di svelare i prossimi passi del nostro viaggio: in primo luogo, stiamo espandendo in modo significativo Bing per raggiungere nuovi segmenti di pubblico con Bing Chat Enterprise, offrendo chat basate sull’intelligenza artificiale per il lavoro e implementando oggi in Anteprima: il che significa che più di 160 milioni di persone hanno già accesso. In secondo luogo, per aiutare i clienti commerciali a pianificare, condividiamo che Microsoft 365 Copilot avrà un prezzo di 30 dollari per utente, al mese per i clienti Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium, quando ampiamente disponibile; condivideremo di più sui tempi nei prossimi mesi. In terzo luogo, oltre ad espanderci a un maggior numero di segmenti di pubblico, continuiamo a creare nuovo valore in Bing Chat e annunciamo la ricerca visiva in Chat, un nuovo potente modo di eseguire ricerche, ora disponibile su larga scala in Bing Chat.”, afferma Microsoft

Microsoft Bing Chat Enterprise: chat basata sull’intelligenza artificiale per il lavoro

I dipendenti stanno cercando di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per aiutarli a sbloccare la creatività e la produttività sul lavoro: il 70% afferma che delegherebbe quanto più lavoro possibile all’IA secondo il nostro Work Trend Index . Tuttavia, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non creati per l’azienda mette inavvertitamente a rischio i dati aziendali sensibili. Quando le organizzazioni adottano l’IA, vogliono essere sicure che i loro dati siano protetti.

Bing Chat Enterprise offre alla tua organizzazione una chat basata sull’intelligenza artificiale per lavorare con la protezione dei dati commerciali. Con Bing Chat Enterprise, i dati degli utenti e dell’azienda sono protetti e non fuoriescono all’esterno dell’organizzazione. Ciò che entra – ed esce – rimane protetto. I dati della chat non vengono salvati e Microsoft non ha accesso diretto, il che significa che nessuno può visualizzare i tuoi dati. Inoltre, i tuoi dati non vengono utilizzati per addestrare i modelli. Che si tratti di ricercare approfondimenti del settore, analizzare dati o cercare ispirazione, Bing Chat Enterprise offre alle persone l’accesso a risposte migliori, maggiore efficienza e nuovi modi per essere creativi.

Proprio come Bing Chat, Bing Chat Enterprise si basa sui dati Web e fornisce risposte complete e verificabili con citazioni, insieme a risposte visive che includono grafici, diagrammi e immagini ed è progettato in linea con i principi di intelligenza artificiale di Microsoft.

Bing Chat Enterprise è disponibile in anteprima oggi ed è incluso senza costi aggiuntivi in ​​Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium. E in futuro sarà disponibile come offerta autonoma per 5 dollari per utente al mese. Puoi accedere a Bing Chat Enterprise utilizzando il tuo account di lavoro ovunque sia supportato Bing Chat: Bing.com/chat e la barra laterale di Microsoft Edge. E, in futuro, Bing Chat Enterprise sarà accessibile anche da Windows Copilot.

I prezzi di Microsoft 365 Copilot per i clienti commerciali

Microsoft dichiara: “Bing Chat Enterprise sblocca l’intelligenza artificiale generativa per il lavoro. E Microsoft 365 Copilot offre un modo completamente nuovo di lavorare, ragionando su tutti i tuoi dati aziendali nel contesto della tua azienda, inclusa la possibilità di porre domande e ottenere risposte dal Web. Microsoft 365 Copilot sarà disponibile per i clienti commerciali a 30 dollari per utente al mese per i clienti di Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium quando sarà ampiamente disponibile.”

Microsoft 365 Copilot si basa sull’approccio affidabile e completo di Microsoft alla sicurezza, alla privacy, all’identità, alla conformità e all’intelligenza artificiale responsabile di livello aziendale, quindi sai che è pronto per l’azienda. Questo significa:

Copilot eredita i criteri di sicurezza, privacy, identità e conformità esistenti di Microsoft 365.

I dati sono isolati e protetti all’interno del tenant di Microsoft 365 e sempre sotto il controllo degli utenti.

A livello di tenant, Copilot rispetta le politiche di autorizzazione individuali e di gruppo.

Mentre alcune app di intelligenza artificiale generativa si concentrano su una singola funzionalità, come la trascrizione in tempo reale o il copywriting, Microsoft 365 Copilot è in una classe a sé stante. Ha tutte le funzionalità di Bing Chat Enterprise e molto altro ancora. “Copilot mette al tuo comando migliaia di competenze e può ragionare su tutti i tuoi contenuti e contesti per svolgere qualsiasi attività. È basato sui tuoi dati aziendali in Microsoft Graph: tutte le tue e-mail, il calendario, le chat, i documenti e altro ancora. Così, Copilot può generare un aggiornamento dalle riunioni, dalle email e dalle chat del mattino da inviare al team; aggiornarti sugli sviluppi del progetto dell’ultima settimana; o creare un’analisi SWOT da file interni e dati dal web.”

Microsoft 365 Copilot è integrato nelle app che milioni di persone usano ogni giorno. “Copilot dà il via alla tua creatività in Word, analizza i dati in Excel, progetta presentazioni in PowerPoint, classifica la posta in arrivo di Outlook, riassume le riunioni in Teams, indipendentemente dal fatto che tu abbia partecipato o meno, e molto altro ancora.”

La ricerca con le immagini, non solo con le parole, utilizzando la ricerca visiva nella chat

Oltre a sbloccare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per le persone al lavoro, continuiamo a offrire nuove funzionalità ed esperienze in Bing Chat per aiutare le persone a ottenere il massimo da questa tecnologia. Parte di questo lavoro si concentra sulla creazione di funzionalità visive in Bing Chat. E oggi siamo lieti di annunciare che stiamo implementando funzionalità multimodali tramite Visual Search in Chat.

Sfruttando il modello GPT-4 di OpenAI, Visual Search in Chat consente a chiunque di caricare immagini e cercare sul Web contenuti correlati. Scatta una foto o usane una che trovi altrove e chiedi a Bing di parlartene: Bing può comprendere il contesto di un’immagine, interpretarla e rispondere a domande al riguardo. Sia che tu stia viaggiando in una nuova città in vacanza e chiedendo informazioni sull’architettura di un particolare edificio o a casa cercando di trovare idee per il pranzo in base al contenuto del tuo frigorifero, carica l’immagine in Bing Chat e usala per sfruttare il conoscenza del web per darti risposte. La ricerca visiva in Chat sta iniziando a essere implementata ora tramite desktop e l’app per dispositivi mobili Bing e stiamo lavorando per portarla a Bing Chat Enterprise nel tempo.