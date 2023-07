Da Meta ecco Llama 2, il modello AI open source con 70 miliardi di parametri

Meta ha annunciato di essere pronta a rilasciare come open source la prossima versione di Llama 2 e a renderla disponibile gratuitamente per la ricerca e l’uso commerciale. L’azienda sta includendo anche i pesi del modello e il codice di partenza per il modello preaddestrato e per le versioni conversazionali fine-tuned.

Come ha annunciato Satya Nadella sul palco del Microsoft Inspire, le due aziende stanno portando la loro collaborazione a un livello superiore, con Microsoft come partner privilegiato per Llama 2, e stanno espandendo i loro sforzi nell’AI generativa.

Ora, Llama 2 è disponibile nel catalogo di modelli Azure AI, consentendo agli sviluppatori che utilizzano Microsoft Azure di costruire con esso e di sfruttare i loro strumenti cloud-native per il filtraggio dei contenuti e le funzioni di sicurezza.

È inoltre ottimizzato per l’esecuzione in locale su Windows, offrendo agli sviluppatori un flusso di lavoro senza soluzione di continuità mentre portano esperienze di AI generativa ai clienti su diverse piattaforme. Llama 2 è disponibile anche su Amazon Web Services (AWS), Hugging Face e altri provider.

Con questa partnership allargata, Microsoft e Meta intendono sostenere un approccio open per fornire un maggiore accesso alle tecnologie fondamentali dell’AI a vantaggio delle aziende di tutto il mondo.

Non sono solo Meta e Microsoft a credere nella democratizzazione dell’accesso agli attuali modelli di AI, mettono in evidenza le due aziende. C’è un’ampia gamma di supporter in tutto il mondo che credono in questo approccio: aziende che hanno fornito i primi feedback e che sono entusiaste di costruire nuovi prodotti con Llama 2, cloud provider che includeranno Llama 2 nelle loro offerte per i clienti, istituti di ricerca che stanno collaborando con le due big tech per l’implementazione sicura e responsabile di modelli generativi di grandi dimensioni e persone attive in ambito tecnologico, accademico e politico che vedono gli stessi benefici.

Secondo Meta, il suo approccio open source promuove la trasparenza e l’accesso. L’azienda si dice consapevole che l’intelligenza artificiale ha portato enormi progressi alla società, ma comporta anche dei rischi. E afferma di volersi impegnare a costruire in modo responsabile e a mettere a disposizione una serie di risorse per aiutare coloro che utilizzano Llama 2 a farlo.

Meta ha anche creato nuove iniziative per sfruttare l’intuizione e la creatività di individui, ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo per ottenere un feedback sulle prestazioni dei modelli e su come potrebbero essere migliorati.

Meta ritiene che la condivisione aperta degli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni favorirà lo sviluppo di un’AI generativa utile e più sicura.