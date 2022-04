Microsoft Azure Managed Grafana, per la visualizzazione e analisi dei dati

L’anno scorso Microsoft aveva annunciato la partnership strategica con Grafana Labs per sviluppare un servizio gestito di Microsoft Azure che consentisse ai clienti di eseguire Grafana in modo nativo all’interno della piattaforma cloud Azure.

Ora Microsoft ha annunciato che Azure Managed Grafana è disponibile in preview.

Le organizzazioni – sottolinea Microsoft – stanno trasformando i loro ambienti digitali per aumentare l’agilità e operare in modo più efficiente.

Microsoft vede da vicino questa trasformazione nel modo in cui i suoi clienti migrano verso il cloud e adottano tecnologie e pratiche cloud-native nei loro ambienti.

Poiché le risorse digitali delle aziende diventano sempre più complesse e critiche per le loro operazioni di business, diventa ancora più importante gestire e monitorare efficacemente le applicazioni e infrastrutture.

Grafana – mette in evidenza Microsoft – è un popolare strumento di visualizzazione e analisi dei dati open source, che consente agli utenti di riunire log, tracce, metriche e altri dati da tutta l’organizzazione, indipendentemente da dove sono memorizzati.

Con Azure Managed Grafana, le dashboard Grafana che i clienti conoscono bene sono ora integrate senza soluzione di continuità con i servizi e la sicurezza di Azure.

L’applicazione Grafana permette agli utenti di visualizzare facilmente tutti i loro dati di telemetria in una singola interfaccia utente.

Con l’architettura estensibile di Grafana, gli utenti possono visualizzare e correlare più fonti di dati in ambienti on-premise, Azure e multi-cloud, evidenzia Microsoft.

Azure Managed Grafana ottimizza questa esperienza in particolare per i data store nativi di Azure, come Azure Monitor e Data Explorer. Ciò rendendo facile per i clienti connettersi a qualsiasi loro risorsa e visualizzare tutta la telemetria risultante in una dashboard Grafana.

Azure Managed Grafana fornisce anche un ricco set di dashboard integrate per varie funzioni di Azure Monitor, per aiutare i clienti a costruire facilmente nuove visualizzazioni.

In Azure Managed Grafana, i clienti possono personalizzare le autorizzazioni degli utenti con ruoli specifici e assegnazioni memorizzate in Azure Active Directory.

Queste definizioni sono mappate in modo trasparente ai ruoli interni di Grafana, che applica l’effettivo controllo degli accessi.

Tale integrazione – sottolinea Microsoft – preserva sia la semplicità che la coerenza, permettendo ai clienti di gestire gli utenti nei loro team e autorizzare il loro uso di un’istanza di Grafana a livello centrale attraverso Azure Active Directory.

