Alla recente conferenza Ignite tenutasi a Orlando, negli Stati Uniti, la società di Redmond aveva annunciato numerose novità in diverse aree, tra cui Microsoft 365, incentrate soprattutto nel mettere a disposizione dell’utente, per accrescere la produttività nel lavoro, le tecnologie di intelligenza artificiale e di automazione.

Ma le novità e gli aggiornamenti introdotti alla finee di novembre in Microsoft 365 non si limitano a quelle annunciate nel corso di Ignite 2019.

Ad esempio l’azienda ha introdotto il toolkit The Art of Teamwork, uno strumento interattivo che aiuta i team di lavoro a conseguire un maggiore successo nelle loro attività.



Le Note adesive, le Sticky Notes, consentono agli utenti di fissare al volo idee, note e informazioni importanti, attraverso le app che stanno utilizzando.

Ora è possibile visualizzare, modificare e creare note direttamente in Outlook per il web, rendendo ancora più semplice tenere traccia delle proprie note mentre si consulta e si sfoglia la posta elettronica. La funzione è in fase di roll out per tutti gli utenti.

L'opzione Dark Mode è ora disponibile per OneNote 2016: la modalità scura consente di rendere più leggibili sia l’area di lavoro che le note e può migliorare la leggibilità in ambienti con scarsa illuminazione, fornire un migliore contrasto e ridurre l'affaticamento degli occhi. La Dark Mode è disponibile per tutti gli abbonati a Office 365 e per i clienti di Office 2019 non multi-licenza.

Inoltre, in risposta al feedback giunto alla società nel corso dell’anno, Microsoft ha annunciato che continuerà il supporto mainstream per OneNote 2016 oltre ottobre 2020.

La Sheet View in Excel è un nuovo modo con cui gli utenti possono creare viste personalizzate senza alcun impatto sulle preferenze degli altri utenti, in un ambiente o un documento che necessita di una continua collaborazione in team.

Questa vista del foglio consente infatti di ordinare e filtrare i dati di cui un utente ha bisogno, e poi di selezionare un'opzione per rendere tali modifiche visibili solo a se stessi o a tutti coloro che lavorano sul documento. Se si sceglie che le modifiche apportate sono solo per se stessi, le opzioni di filtro e ordinamento impostate non influiranno sulla vista della cartella di lavoro degli altri utenti con cui collaboriamo. Il roll-out di questa funzionalità avrà luogo nelle prossime settimane.

Ora, inoltre, Microsoft Forms consente di abilitare gli utenti all’upload di file. Una volta aggiunto un campo File Upload, verrà automaticamente creata una cartella in OneDrive o SharePoint.