Microsoft Ignite 2019, domina l’intelligenza artificiale

Si è da poco concluso l'evento Ignite 2019, nel corso del quale Microsoft ha svelato diversi nuovi strumenti e servizi dotati di intelligenza artificiale.

Inoltre, tutte le new entry di casa Microsoft sono aderenti alle più recenti normative in tema di sicurezza e privacy, per rispondere alle esigenze di compliance di tutte le organizzazioni.

Fra le novità introdotte, segnaliamo Azure Synapse Analytics. Si tratta di un nuovo servizio che combina le capacità di Azure SQL Data Warehouse con nuove funzionalità che aiuteranno gli utenti ad analizzare i dati provenienti da diverse fonti in modo più rapido e sicuro.

In modalità preview, arriva anche Azure Arc: permette ai clienti di accedere ai servizi di Azure da altri cloud o infrastrutture, inclusi quelli di Amazon e Google.

Cambio di nome, invece, per Microsoft Flow che diventa Power Automate e si dota di una nuova funzionalità di robotic process automation chiamata UI flows, disponibile in preview pubblica, che consente di trasformare compiti manuali in workflow automatizzati, registrando e riproducendo le azioni guidate dagli esseri umani su software che non supportano l’automazione delle API.

Project Cortex è la prima vera novità per Microsoft 365 dal lancio di Teams. Il nuovo tool fa leva sull’intelligenza artificiale per analizzare i dati aziendali e organizzarli automaticamente per topic, assicurandosi di consegnare le informazioni alle giuste persone all’interno dell’organizzazione.

Inoltre, ecco nuove esperienze in Microsoft 365 annunciate ad Ignite 2019. Play My Emails in Outlook for iOS è disponibile (per ora) negli Stati Uniti: Cortana usa il riconoscimento vocale e del linguaggio naturale per leggere ad alta voce le nuove email e gestire cambi nell’agenda, permettendo di rimanere aggiornati anche quando non si hanno le mani libere.

Nuove funzionalità di Stream usano algoritmi di machine learning per rilevare e cancellare rumori indesiderati di sottofondo nei video con un solo click.

Con il nuovo pulsante Teams Chat in Outlook è possibile trasformare lunghi flussi di email in chat di Teams per proseguire la discussione in modo più semplice e collaborativo.

Nuovi Microsoft Edge e Microsoft Bing, potenziati da funzionalità innovative, come la possibilità di combinare Internet con l’Intranet aziendale tramite Microsoft Search all’interno di Bing, oltre ad avanzate impostazioni di default per la protezione della privacy e la capacità di esportare informazioni direttamente da una ricerca sul web nelle applicazioni di Microsoft Office.

Infine, Yammer è stato completamente ridisegnato con decine di nuove funzionalità che migliorano la connessione, la creazione di community e la condivisione di informazioni all’interno delle aziende. La nuova versione di Yammer offre un’esperienza intelligente e fluida su più dispositivi e introduce nuove possibilità di integrazione con Teams, SharePoint e Outlook.