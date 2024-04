Microsoft 365 offre l’accesso prioritario a GPT-4 Turbo in Copilot

Microsoft ha annunciato due importanti aggiornamenti in arrivo per gli utenti di Copilot per Microsoft 365, l’assistente di lavoro basato sull’AI generativa.

In primo luogo, l’azienda sta introducendo l’accesso prioritario al modello GPT-4 Turbo per lavorare sia con i dati web che con quelli di lavoro. Inoltre, Microsoft eliminerà i limiti sul numero e sulla lunghezza delle conversazioni e aumenterà l’upload dei file.

In secondo luogo, nel corso di questo mese offrirà agli utenti di Copilot per Microsoft 365 funzionalità estese di generazione di immagini in Microsoft Designer, compreso l’accesso prioritario durante le ore di punta.

La prima novità riguarda dunque il fatto che, ora, tutti i clienti con licenza commerciale avranno accesso prioritario a GPT-4 Turbo in Copilot for Microsoft 365. Come parte di questo cambiamento, Microsoft sta rimuovendo i limiti sul numero totale di chat al giorno e sul numero di turni per conversazione, oltre a ulteriori aggiornamenti.

L’insieme di queste modifiche – sottolinea la società di Redmond – significa che i clienti riceveranno risposte più rapide e complete, sia che utilizzino Copilot nel contesto web che in quello lavorativo.

Nel contesto web, gli utenti di Copilot ottengono la potenza dei più recenti modelli foundation basati sulle più recenti informazioni pubbliche del web. Il contesto web include la protezione dei dati commerciali, il che significa che Microsoft non conserva i prompt o le risposte dell’utente, non ha accesso alle richieste o alle risposte dell’utente e non utilizza i dati della chat per addestrare i modelli foundation sottostanti, garantendo un’alternativa più sicura rispetto all’utilizzo di altri servizi pubblici di intelligenza artificiale generativa.

Il contesto lavorativo – evidenzia Microsoft – permette di andare ancora oltre, basandosi sui dati del proprio lavoro, ovvero il calendario, le e-mail, le chat, i documenti, le riunioni, i contatti e altro ancora, in modo da ottenere risposte contestualmente accurate. Copilot può aiutare gli utenti: a scansionare rapidamente la propria posta elettronica per trovare messaggi importanti a cui dare priorità; a prepararsi per le riunioni chiave estraendo informazioni da tutto il loro lavoro; a ideare il percorso migliore da seguire. Il contesto di lavoro beneficia anche di una protezione dei dati di livello aziendale, che garantisce che i dati rimangano all’interno dei confini del servizio Microsoft 365.

Per quanto riguarda il potenziamento delle funzionalità di generazione di immagini in Microsoft Designer, a partire dal prossimo mese Microsoft aumenterà il numero di boost di generazione di immagini al giorno da 15 a 100.

Basata sul modello DALL-E 3, la generazione di immagini di Microsoft Designer consente agli utenti di creare immagini personalizzate a partire da descrizioni testuali, trasformando le idee scritte in arte visiva. Gli utenti potranno avviare fino a 100 richieste di generazione rapida di immagini al giorno, riducendo significativamente i tempi di attesa per la creazione di immagini e sbloccando una nuova produttività.

Queste nuove funzionalità saranno inizialmente disponibili su copilot.microsoft.com, seguite dall’app Copilot per dispositivi mobili, da Windows e da Edge, nonché dai posti in cui gli utenti possono accedere direttamente al contesto lavorativo, come in Microsoft 365. Ulteriori dettagli su queste modifiche sono disponibili nella pagina di documentazione di Copilot per Microsoft 365.