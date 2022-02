Metaverso, il 25% delle persone vi passerà almeno un’ora al giorno

Entro il 2026, il 25% delle persone passerà almeno un’ora al giorno nel metaverso per lavoro, shopping, formazione, attività sociali e intrattenimento.

La previsione proviene dalla società di ricerca, analisi e consulenza Gartner.

Gartner definisce metaverso uno spazio virtuale collettivo condiviso, creato dalla convergenza della realtà fisica e digitale potenziata virtualmente.

È persistente, fornendo esperienze immersive migliorate, così come indipendente dal dispositivo e accessibile attraverso qualsiasi tipo di device, dai tablet agli head-mounted display.

Poiché nessun singolo fornitore possiederà il metaverso, Gartner si aspetta che esso abbia un’economia virtuale abilitata da valute digitali e nonfungible token (NFT).

Il metaverso – aggiunge Gartner – avrà un impatto su ogni attività con cui i consumatori interagiscono ogni giorno.

Ed esso, secondo la società di ricerca, avrà anche un impatto su come il lavoro viene svolto.

Le imprese forniranno engagement, collaborazione e connessione di qualità migliore ai propri dipendenti, attraverso spazi di lavoro immersivi in uffici virtuali.

Le aziende – prosegue l’analisi di Gartner – non avranno bisogno di creare la propria infrastruttura per farlo, perché il metaverso fornirà la struttura.

Inoltre, gli eventi virtuali che hanno guadagnato popolarità negli ultimi 18 mesi offriranno opportunità di networking e workshop più collaborativi e coinvolgenti.

Gartner sottolinea come i vendor stiano già costruendo modi con cui gli utenti possano replicare le loro vite nei mondi digitali. Dal frequentare aule virtuali all’acquistare terreni digitali e costruire case virtuali, queste attività sono attualmente condotte in ambienti separati.

Alla fine, secondo gli analisti di Gartner, avranno luogo in un unico ambiente: il metaverso, con destinazioni multiple attraverso tecnologie ed esperienze.

Le imprese avranno la possibilità di espandere e migliorare i loro modelli di business in modi senza precedenti passando da un business digitale a un business metaverso.

Entro il 2026 – è la previsione di Gartner –, il 30% delle organizzazioni nel mondo avrà prodotti e servizi pronti per il metaverso.

L’adozione delle tecnologie del metaverso è nascente e frammentata, tuttavia, e Gartner mette in guardia le organizzazioni dall’investire pesantemente in un metaverso specifico.

È ancora troppo presto per sapere quali investimenti saranno fattibili a lungo termine, ma i product manager dovrebbero prendersi il tempo per imparare, esplorare e prepararsi per un metaverso al fine di posizionarsi in modo competitivo.