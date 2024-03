IBM promuove l’adozione dell’AI su scala enterprise con Nvidia

Secondo un recente studio dell’IBM Institute for Business Value, meno della metà dei dirigenti afferma che le proprie organizzazioni hanno identificato casi d’uso specifici per l’innovazione dell’IA generativa.

Affinché le aziende possano implementare l’IA spiegabile su scala – sottolinea IBM –, devono ricordare che l’IA non è una proposta unica e richiede modelli perfezionati e addestrati con dati di qualità per massimizzare la tecnologia. Le imprese hanno bisogno di una combinazione di partner giusti con competenze tecniche e specifiche per il settore per sbloccare il suo pieno potenziale.

In questo contesto, IBM Consulting ha annunciato di avere unito le forze con NVIDIA per aiutare i clienti a risolvere le sfide aziendali più complesse e ad accelerare i loro percorsi di trasformazione con l’IA in un ecosistema aperto.

La partnership, sottolinea l’azienda, unisce la profonda esperienza tecnologica e di settore di IBM Consulting con le tecnologie NVIDIA, come il software NVIDIA AI Enterprise, compresi i nuovi microservizi NVIDIA NIM e NVIDIA Omniverse. Ciò, per contribuire a semplificare i flussi di lavoro dell’IA, a migliorare l’ottimizzazione dei casi d’uso e a sviluppare casi d’uso dell’IA specifici per l’azienda e il settore, con l’obiettivo di aiutare i clienti ad accelerare l’adozione dell’IA generativa in tutte le aziende, comprese quelle dei settori pubblico, bancario e industriale.

Abbinando il software NVIDIA AI Enterprise, come i microservizi NIM, NVIDIA TensorRT, NVIDIA Triton Inference Server, l’accelerated computing di NVIDIA e NVIDIA Jetson, con l’esperienza di IBM Consulting che spazia dalla strategia all’experience design, dalla tecnologia alle operazioni, le due aziende vogliono essere in grado di creare carichi di lavoro AI scalabili e distribuibili. I clienti possono eseguire le loro applicazioni in una varietà di architetture ibride e multi-cloud per offrire valore dall’edge al cloud in base allo stack tecnologico e alle esigenze di business del cliente. I progetti futuri includono l’ottimizzazione di IBM Consulting Advantage, la piattaforma di servizi AI multi-modello, per lo stack tecnologico di NVIDIA.

“L’IA generativa, la robotica e i gemelli digitali sono tecnologie trasformative e il software e il supporto di livello enterprise sono fondamentali per la loro implementazione in produzione“, ha dichiarato John Fanelli, vicepresidente del software enterprise di NVIDIA. “Questa collaborazione con IBM Consulting aiuterà le aziende di tutti i settori a sbloccare nuove opportunità con l’IA e la simulazione utilizzando software full-stack e computing accelerato“.

IBM Consulting sta già realizzando e distribuendo applicazioni di gemelli digitali utilizzando NVIDIA Isaac Sim e NVIDIA Omniverse per orchestrare ambienti robotici multi-agente nella supply chain e nella produzione. Queste applicazioni rivoluzionarie dei gemelli digitali mirano ad alimentare il metaverso industriale, consentendo ai clienti di testare, sperimentare e ottimizzare virtualmente le risorse del mondo reale.

I 160.000 consulenti di IBM abbracciano un modo di lavorare aperto e applicano il collaudato modello di collaborazione dell’azienda, IBM Garage, per trasformare le idee in risultati. IBM ritiene che un approccio aperto all’ecosistema possa portare a innovazioni significative e a trasformazioni aziendali per i clienti, e questa collaborazione con NVIDIA sottolinea il suo impegno a scalare l’impatto dell’intelligenza artificiale con i dati affidabili dei clienti in un ecosistema aperto.