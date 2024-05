Hevolus H-Verse, la piattaforma di eXtended Reality e AI generativa

Hevolus ha presentato a Milano la suite H-Verse, definita dall’azienda la più completa piattaforma per eXtended Reality e AI Generativa oggi sul mercato, creata per offrire un prodotto verticale per ogni processo aziendale attraverso un approccio Low-Code e mettere a disposizione di aziende di ogni dimensione soluzioni di “Intelligent Reality” facili da realizzare e implementare.

La suite H-Verse include soluzioni pensate per essere applicate in settori diversi come istruzione, moda, retail, produzione e automotive, grazie alle quali è possibile far vivere esperienze immersive, interattive, inclusive e accessibili, via web e con qualsiasi tipo di dispositivo.

“AI ed Extended Reality stanno cambiando i processi di business delle aziende e l’esperienza delle persone con la tecnologia digitale, in ogni settore della nostra esperienza quotidiana. Dall’invenzione del mouse e della tecnologia touch, la nostra interfaccia con l’innovazione è bidimensionale mentre il nostro cervello vive e ragiona in tre dimensioni”, ha commentato Fabio Santini, CEO di Hevolus.

“Oggi possiamo creare esperienze intelligenti per colmare questo gap, con soluzioni in grado di mettere al servizio dei nostri clienti realtà virtuale e aumentata, ma anche intelligenza artificiale, per offrire ai loro target migliori esperienze d’uso, che si tratti di integrare elementi digitali con il mondo fisico per una migliore l’esperienza in store o di inserire elementi altamente interattivi nelle aule delle scuole di ogni genere e grado”.

Hevolus è una digital company italiana specializzata nel settore delle tecnologie più innovative applicate a tutte le fasi vitali di brand e aziende, che nasce con l’obiettivo di permettere a chiunque di creare esperienze phygital in autonomia senza limitazioni di dispositivo o piattaforma, e si rivolge all’intera industria retail, al settore della maintenance, al comparto Turismo, Cultura, Istruzione e si occupa di Corporate Open Innovation.

Nei suoi vent’anni di esperienza ha vinto oltre 100 premi, collaborato con più di 300 clienti – tra cui Enel, Ferroli, Ferragamo, Natuzzi, Wurth e, in ambito Education, Università degli studi eCampus, Università degli studi di Napoli Federico II e Università degli studi di Palermo – e raggiunto oltre 1000 utenti, condividendo il suo percorso di innovazione con partner di rilievo internazionale quali Lenovo, Magic Leap, Meta, Microsoft e Qualcomm.

La suite H-Verse include le soluzioni H-Prototype (produzione), H-Store (per la gestione del negozio del futuro), H-Share (Content Management System), H-Onboarding e H-Collaboration (risorse umane), H-Fair (vendita) e H-Maintenance (post-vendita):

H-Collaboration aumenta l’efficacia e il coinvolgimento dei training e delle lezioni in aula, per raggiungere migliori risultati di apprendimento offrendo esperienze di training pratiche, interattive e collaborative attraverso elementi quali deck interattivi e olografici.

aumenta l’efficacia e il coinvolgimento dei training e delle lezioni in aula, per raggiungere migliori risultati di apprendimento offrendo esperienze di training pratiche, interattive e collaborative attraverso elementi quali deck interattivi e olografici. H-Fair consente di posizionare ovunque, dallo stand di una fiera allo spazio di un evento, i gemelli digitali in 3D dei prodotti senza preoccuparsi delle dimensioni o del peso.

consente di posizionare ovunque, dallo stand di una fiera allo spazio di un evento, i gemelli digitali in 3D dei prodotti senza preoccuparsi delle dimensioni o del peso. H-Maintenance è la piattaforma per la manutenzione da remoto che consente di effettuare interventi in tempo reale, riducendo drasticamente tempi, costi ed errori.

è la piattaforma per la manutenzione da remoto che consente di effettuare interventi in tempo reale, riducendo drasticamente tempi, costi ed errori. Con H-Onboarding l’inserimento dei nuovi assunti in azienda non è un processo ma una vera e propria esperienza interattiva, che offre interazioni rapide, processi standardizzati e la possibilità di accedere a una versione virtuale dell’azienda stessa.

l’inserimento dei nuovi assunti in azienda non è un processo ma una vera e propria esperienza interattiva, che offre interazioni rapide, processi standardizzati e la possibilità di accedere a una versione virtuale dell’azienda stessa. H-Prototype aumenta l’efficienza, la collaborazione e la rapidità in ogni fase della produzione permettendo di agganciare in modo interattivo e realistico prototipi virtuali a oggetti fisici con una precisione di 1 millimetro e un risparmio di tempo incomparabile, progettando in maniera smart e dimezzando il time to market.

aumenta l’efficienza, la collaborazione e la rapidità in ogni fase della produzione permettendo di agganciare in modo interattivo e realistico prototipi virtuali a oggetti fisici con una precisione di 1 millimetro e un risparmio di tempo incomparabile, progettando in maniera smart e dimezzando il time to market. Con H-Store è possibile affiancare l’esperienza olografica di acquisto a quella fisica, offrendo customer experience phygital coinvolgenti e presentando i prodotti in tutte le varianti di misure e materiali, anche quelli più complessi, riducendo al contempo i costi.

Tutte le soluzioni della suite H-Verse sono accomunate da H-Share, un CMS che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per convertire e importare qualunque modello 3D da qualunque software, generando QR Code per condividere contenuti con chiunque via WebXR, tramite qualsiasi dispositivo.

A queste soluzioni si affianca ora XR Copilot, soluzione che consente non solo di visualizzare un prodotto in modo tridimensionale tramite QR Code ma anche di conversare con il prodotto stesso, nata per aprire nuovi scenari nel mondo della vendita, della formazione, della manualistica e di tanti altri settori e primo esempio concreto di utilizzo dell’AI in tutta la piattaforma Hevolus.