Mercato smartphone 5G, perché comanda Apple

Secondo l’ultima ricerca di Strategy Analytics, i ricavi dalle vendite all’ingrosso dei dispositivi mobili 5G sono in rapida crescita.

Le revenue globali degli smartphone 5G sono quasi triplicate e le spedizioni sono più che raddoppiate quest’anno, nel terzo trimestre 2021.

Questa crescita, secondo Strategy Analytics, è dovuta a una forte spinta dei dispositivi 5G da parte dei vendor cinesi e dell’ingresso di Apple nel mercato dei device 5G alla fine del 2020.

Infatti, Apple è il maggiore vendor di dispositivi 5G al mondo sia per spedizioni che per valore.

La crescita globale delle spedizioni di smartphone 5G di Xiaomi – in base al report di Strategy Analytics – si è fermata nel Q3 2021. Samsung ha invece visto la sua quota di spedizioni di smartphone 5G continuare a crescere.

Ma è stata Honor a primeggiare nella crescita delle spedizioni, rivelandosi il brand di smartphone Android 5G in più rapida crescita QoQ nel Q3 2021.

Strategy Analytics sottolinea che gli smartphone Honor 5G stanno rapidamente aumentando di popolarità in Cina. Honor era in precedenza un sub-brand di Huawei, ma è stato scorporato come azienda indipendente all’inizio dell’anno.

I modelli 50 5G, 50 SE 5G e 50 Pro 5G sono stati i principali smartphone 5G dell’azienda nel Q3 2021.

Samsung – prosegue l’analisi di Strategy Analytics – ha superato Oppo diventando il secondo principale fornitore di smartphone Android 5G a livello globale nel Q3 2021.

La società sudcoreana è tornata in territorio positivo dopo tre trimestri precedenti di crescita sequenziale negativa delle spedizioni.

Secondo il report di Strategy Analytics, Samsung sta beneficiando di una domanda positiva per i suoi smartphone in più regioni, alimentata da un ampio portafoglio di dispositivi su più fasce di prezzo.

La combinazione di tecnologie all’avanguardia – come gli smartphone con display pieghevole – e molteplici dispositivi 5G hanno reso Samsung, con prodotti come il premium Galaxy Z Flip 3, l’S21 Ultra e la conveniente serie A, il secondo brand più popolare di smartphone Android 5G a livello globale, nel terzo trimestre 2021.

Xiaomi, che ha registrato una crescita notevole nelle spedizioni globali di smartphone 5G nel Q2 2021, ha visto quella crescita fermarsi nel Q3 2021. La crescita delle spedizioni è stata piatta sequenzialmente, nel trimestre più recente, ha affermato Strategy Analytics.

La ripresa di Samsung ha attenuato la capacità di Xiaomi di crescere in Europa nel Q3 2021, mentre Oppo è cresciuta in Cina. Per questo – ritiene Strategy Analytics – Xiaomi ha visto la domanda per i suoi smartphone 5G rallentare notevolmente nel Q3 2021.

Mercato globale smartphone, Apple di nuovo seconda

Per quanto riguarda le vendite globali di smartphone agli utenti finali in generale, non limitate al 5G, secondo l’ultimo report di Gartner sul tema esse sono diminuite del 6,8% nel terzo trimestre del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020.

Secondo gli analisti di Gartner, la carenza di componenti ha interrotto i programmi di produzione, portando a un inventario inferiore e a una disponibilità ritardata del prodotto. Cose che alla fine hanno avuto un impatto sulle vendite agli utenti finali.

Tuttavia, le vendite di smartphone premium hanno continuato a crescere anche se le vendite complessive di smartphone sono diminuite, nel trimestre.

Apple ha recuperato la seconda posizione nelle vendite globali di smartphone agli utenti finali e Xiaomi è tornata terza, nel terzo trimestre del 2021.

Per quel che riguarda Apple, è proseguita la forte domanda di iPhone, spinta dagli interessanti aggiornamenti di funzionalità e dalla base installata 5G ancora in espansione.

Samsung ha mantenuto il suo vantaggio complessivo nelle vendite di smartphone, anche se la sua quota di mercato è diminuita dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

Nonostante il calo generale, Samsung ha fatto registrare una crescita dei suoi smartphone premium, sulla spinta di una forte domanda degli smartphone pieghevoli rinnovati.

I vendor cinesi di smartphone Xiaomi, Vivo e Oppo hanno aumentato la loro quota di mercato dell’1%, 2,4% e 1,7% rispettivamente, anno su anno.