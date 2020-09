Tutti broadcaster si stanno preparando alla transizione al nuovo digitale terrestre, che sostanzialmente avverrà con due appuntamenti importanti a settembre del 2021 (passaggio al formato di compressione video MPEG-4) e a giugno del 2022 (trasmissione in DVB-T2 HEVC main 10). In questo senso, Mediaset ha definito il percorso che la porterà ad avere tutti i canali in qualità HD (anche sul satellite).

1 gennaio 2021: i canali digitali Mediaset su satellite passano alle trasmissioni in alta qualità

A partire dall’1 gennaio 2021 Mediaset trasmetterà via satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta qualità. Questo significa che per continuare a vedere Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, TopCrime, Focus, Boing e Cartoonito sarà necessario un decoder satellitare HD o 4K.

I decoder HD sono già la grande maggioranza dei decoder satellitari. Si può comunque verificare facilmente se il proprio decoder o TV è già abilitato.

Se si ricevono Canale 5 HD o Cine34 tramite il satellite si è già pronti e non si deve fare nulla. Se i canali non si ricevono bisognerà procurarsi un decoder HD tivùsat o avere un decoder Sky HD nel caso si sia cliente della pay-TV satellitare. In alternativa, si potrà continuare a ricevere i canali digitali Mediaset via satellite con il proprio televisore HD (o Ultra HD 4K) e una CAM tivùsat inserita nel televisore.

Se si sta pensando di sostituire il vecchio televisore e si vuole ricevere il satellite (in particolare tivùsat) senza avere un decoder dedicato il suggerimento è di scegliere un TV certificato lativù o lativù 4k.

1 settembre 2021: tutti i canali Mediaset trasmetteranno in alta qualità anche sul digitale terrestre

Questa data segnerà il passaggio alle trasmissioni in alta qualità su digitale terrestre, la modalità di ricezione della televisione più diffusa in Italia. Anche in questo caso, per continuare a vedere tutti i canali Mediaset dalla normale antenna di casa bisognerà avere un televisore o un decoder HD.

Se si riceve già Canale 5 HD o un qualsiasi altro canale HD tramite dalla normale antenna TV, si è già pronti. Se invece non si ricevi Canale 5 HD ma si riceve Mediaset Extra (canale 55) è necessario dotarsi di un decoder o TV HD.

1 gennaio 2022: i tre canali generalisti Mediaset trasmetteranno su satellite solo in HD

Entro l’1 gennaio del 2022 verranno interrotte su satellite anche le trasmissioni in definizione standard di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Questi 3 canali continueranno quindi a trasmettere solamente in alta definizione (HD).