Il TV supporta il DVB-T2 del nuovo digitale terrestre? Ecco come fare il test

Il mio TV o il mio decoder sono in grado di riprodurre le immagini che saranno trasmesse con la compressione DVB-T2 HEVC main 10 che userà il nuovo digitale terrestre?

Oggi chiunque può dare una risposta a questa domanda.

Mediaset e Rai hanno infatti reso disponibili due canale al numero 100 e 200 del telecomando che permettono di effettuare in modo semplice e autonomo il test di compatibilità.

In pratica, se digitando 100 o 200 sul telecomando, sullo schermo del TV appare la scritta Test HEVC Main10 vuol dire che il TV (o eventualmente il decoder a esso collegato) è compatibile con lo standard di trasmissione che diventerà obbligatorio dal luglio del 2022.

Attenzione però che se sullo schermo non viene immediatamente visualizzato “Test HEVC Main10”, non significa obbligatoriamente che non c’è compatibilità. Potrebbe invece essere necessario risintonizzare i canali per ricevere quello di test.

Se anche a fronte della risintonizzazione il canale non viene agganciato o lo schermo rimane nero molto probabilmente non c’è il supporto per il nuovo sistema di compressione.

Ricordiamo che dal 2017 la compatibilità con DVB-T2 HEVC main 10 è obbligatoria per tutti i TV e decoder venduti.

Quindi se il prodotto che ha fallito il test è stato realizzato dopo dicembre 2016 dovrebbe arrivare un aggiornamento per renderlo compatibile con il nuovo standard.

I canali 100 e 200 servono anche ai produttori per capire esattamente come saranno le tecnologie usate e adeguare di conseguenza i dispositivi.

Se invece il prodotto è antecedente al 2017 difficilmente sarà aggiornato e quindi dall’1 luglio 2022 non consentirà di vedere più nessun programma del digitale terrestre.