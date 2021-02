Matteo Mille è Chief Marketing and Operations Officer di Microsoft Italia

Matteo Mille è stato nominato nuovo Chief Marketing and Operations Officer di Microsoft Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Silvia Candiani.

Prima di entrare in Microsoft Italia nel 2006, Matteo Mille (laureato in Telecomunicazioni presso l’Università di Pavia, con vari master executive tra cui Digital Business Strategy presso il MIT Sloan School of Management) ha lavorato in Italtel, Sun Microsystems, McKinsey e Telecom Italia. In Microsoft è stato Server & Tools Director, guidando il lancio di Windows Server e SQL. È rientrato in Italia dopo un’esperienza di 7 anni a Singapore dove per Mictrosoft ha ricoperto il ruolo di Partner Sales Development Lead per la regione APAC (Asia Pacific), contribuendo alla trasformazione digitale dell’ecosistema dei partner in 9 Paesi dell’Asia Pacifica e guidando anche il business Surface.

Nel leadership team di Microsoft Italia Matteo Mille avrà la responsabilità di contribuire alla crescita della filiale italiana, definendo piani di business e strategie volti a sostenere il percorso di trasformazione digitale dei clienti e dei partner italiani, contribuendo così all’innovazione digitale dell’intero Paese, in un periodo così sfidante come quello attuale.

Matteo Mille contribuirà inoltre al piano nazionale Ambizione Italia #DigitalRestart per supportare il lancio della prima Region Datacenter Microsoft in Italia (tutti i dettagli in una tavola rotonda) e delle diverse iniziative tra cui l’AI Hub, i progetti con le Pmi, l’Alleanza per la Sostenibilità e le attività rivolte alla formazione di studenti e professionisti nell’ambito delle competenze digitali richieste dal mondo del lavoro e delle imprese.

Infine, insieme al team Marketing & Operations di Microsoft contribuirà alla promozione delle iniziative di Diversity & Inclusion, sia internamente sia esternamente all’azienda, per costruire una società più inclusiva.