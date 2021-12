Marco Ferraris nuovo Country Manager per l’Italia di Contentsquare

Contentsquare ha annunciato la nomina di Marco Ferraris a nuovo Country Manager per l’Italia, con l’obiettivo di portare avanti una strategia di espansione sul territorio e ampliare il raggio d’azione volto ad offrire insights chiave sulla Customer Experience digitale a ogni tipo di azienda e settore.

A conferma del focus in Italia, la nomina segue un percorso di crescita strategica per rafforzare lo sviluppo del business nella Penisola attraverso una crescita dell’organico con nuove assunzioni ad espansione del portfolio clienti e della collaborazione con i partner.

Marco Ferraris vanta una pluriennale esperienza in alcune delle principali aziende in ambito ICT e MarTech iniziando la sua carriera in Lotus/IBM, per poi passare in TIBCO Software, Symantec, Adobe System e Oracle dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e acquisito un’esperienza approfondita in ambito customer experience, analytics, solution integration, application e data management.

Contentsquare, il commento del nuovo Country Manager

Marco Ferraris ha commentato: «Sono entusiasta di potermi unire al team di Contentsquare per guidare la strategia di questa scale up in Italia, con l’obiettivo di fornire alle aziende, di ogni dimensione e settore, soluzioni che consentano di soddisfare al meglio i clienti e gli utenti finali, offrendo insights chiave per l’ottimizzazione della Customer Experience. Mi unisco a Contentsquare in un momento di particolare fermento nel settore della digital analytics, e sono lieto di poter contribuire alla crescita dei nostri clienti al fine di accelerare l’innovazione tecnologica dei brand nel percorso di trasformazione digitale del business.»

Gli sviluppi di mercato della società

A seguito dell’ultimo round di investimenti di serie E lo scorso maggio, Contentsquare, con un organico globale di oltre 1500 persone, ha raccolto in totale un record di fondi da 810 milioni di dollari che sta investendo per rafforzare anche la presenza in Italia attraverso un ampliamento dell’organizzazione, una presenza più ampia sui clienti e nuovi investimenti sull’ecosistema dei partner.

Ad oggi, sono oltre 750 i brand globali che hanno scelto Contentsquare, tra cui Calzedonia, Luxottica, Brunello Cucinelli, Fendi, Giorgio Armani, Ikea, Sephora, The North Face, Eni Gas e Luce, Banca Widiba, Sorgenia e molti altri in Italia.

Inoltre, Contentsquare ha recentemente acquisito Hotjar per ampliare il proprio raggio d’azione ed offrire insights chiave a livello end-to-end a ogni tipo di azienda e settore a livello globale. La sinergia tra le due imprese consente di ottimizzare le esperienze digitali fornite ai propri clienti, dalle PMI alle multinazionali, dalle startup in crescita fino alle aziende già affermate.