Mac Pro, la workstation professionale di Apple, è per progettazione una piattaforma modulare, ampiamente espandibile e personalizzabile.

Alle possibilità di configurazione disponibili al lancio del prodotto, alla fine dello scorso anno, Apple ne ha aggiunte altre, introdotte in un secondo momento, alcune delle quali di recente.

Non solo opzioni di espansione: innanzitutto, il Mac Pro è ora disponibile in due form factor. Alla classica versione Tower con telaio dotato di piedini (e che è ora disponibile anche con telaio fornito di rotelle, al costo però di ben 500 euro in più) si è infatti aggiunta anche la versione Rack, per il montaggio in armadio.

Il Mac Pro Rack, spiega il whitepaper tecnico di Apple, arriva in un case da 5U ottimizzato per l’installazione a rack, un form factor che ben si adatta a molti ambienti di elaborazione professionali. In questa versione le maniglie sono frontali, con la stessa griglia che caratterizza l’ultima generazione della workstation.

Sul retro sono accessibili le porte, che variano naturalmente in base alla configurazione, e il top è rimovibile per accedere all’interno del cabinet e ai componenti del computer. Inoltre, anche la superficie inferiore dispone di un pannello rimovibile tramite il quale si accede ad altri componenti interni.

Mac Pro Rack ha un costo che parte da 7.299,00 euro, nella configurazione iniziale che prevede un processore Intel Xeon W 8‑core a 3,5 GHz, 32 GB (4x8GB) di memoria ECC DDR4, una unità SSD da 256 GB e la scheda grafica di base, una Radeon Pro 580X con 8 GB di memoria GDDR5.

Proprio sul versante delle schede grafiche c’è una nuova opzione di espansione ora, per la nuova workstation Mac. Il comparto grafico del Mac Pro è infatti ora configurabile anche con la Radeon Pro W5700X.

La Gpu Radeon Pro W5700X di Amd è basata sull’architettura RDNA della società di Santa Clara specializzata in semiconduttori, ed è progettata per offrire prestazioni di classe workstation per attività quali il rendering, il video editing e altri task ad alta intensità di calcolo. Fornisce fino a 9,4 teraflops di potenza di calcolo floating point a precisione singola (FP32) o 18,9 teraflops a mezza precisione, e fino a 448 GBps di banda di memoria.

Sono due le opzioni di configurazione disponibili per il Mac Pro con questa scheda grafica: una singola Radeon Pro W5700X con 16 GB di memoria GDDR6 oppure due Radeon Pro W5700X con 16 GB di memoria GDDR6 ciascuna, al costo rispettivamente di 750 e 2.000 euro.

È un’opzione interessante per gli utenti della workstation perché rappresenta un’opzione per potenziare la grafica rispetto alla Gpu di base, senza dover arrivare necessariamente alla più costosa Radeon Pro Vega II con 32 GB di memoria HBM2, che costa 3.000 euro. La Radeon Pro W5700X è disponibile anche come MPX Module acquistabile separatamente, al prezzo di 1.250 euro.

Riguardo la versione Tower della workstation, è ora infine disponibile anche il Kit di ruote Apple per Mac Pro, dal costo di 849 euro.