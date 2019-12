Mac Pro in vendita da oggi, il prezzo base è di 13.297 euro

Come i rumor anticipavano sarebbe accaduto, Apple ha messo oggi in vendita il Mac Pro, il nuovo computer destinato all’impiego in ambito professionale.

Sul versante tecnico la nuova macchina non ha segreti. Le sue potenzialità ormai si conoscono in dettaglio da tempo. E la disponibilità odierna non ha fatto che confermare quanto già presentato.

Punto forte del nuovo Mac Pro sono le opzioni per la personalizzazione. In pratica, il computer può essere modificato in ogni sua componente per poter essere adattato al meglio alle singole esigenze d’impiego.

La configurazione base composta dal Mac Pro Tower (6.599 euro), il monitor Pro Display XDR (5.599 euro) e il suo supporto ProStand (1.099 euro) prevede una spesa totale di 13.297 euro. A questi vanno aggiunti 45 euro per il cavo Thunderbolt per collegare ad alta velocità monitor e computer.

Da precisare che il Tower in configurazione base prevede un processore Intel Xeon W 8‑core a 3,5GHz (Turbo Boost fino a 4,0G Hz, 32 GB (4×8 GB) di memoria ECC DDR4, scheda vide o Radeon Pro 580X con 8 GB di memoria GDDR, unità di storage SSD da 256G, telaio in acciaio inossidabile con piedini, Magic Mouse 2 e Magic Keyboard con tastierino numerico.

Per l’acquisto del Mac Pro Apple prevede anche una formula della permuta del vecchio computer (di qualsiasi marca) che può portare a un rimborso fino a 1.020 euro.

Le prime consegne del computer Apple sono previste tra il 30 dicembre e l’8 gennaio.

Mac Pro sarà a breve disponibile anche nel formato rack e avrà un costo base di 7.299 euro.