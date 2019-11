Mac Pro arriverà a dicembre è avrà un prezzo base di 5.999 dollari

Assieme al nuovo MacBook Pro da 16 pollici, Apple ha dato notizia anche della prossima disponibilità di un altro prodotto molto atteso dai professionisti, il Mac Pro. Presentato da Apple incondizionatamente come "il miglior desktop pro al mondo", il nuovo Mac Pro sarà in vendita a dicembre. E siccome l'azienda ha sempre sostenuto che sarebbe arrivato entro l'autunno, evidentemente si è presa tutto il tempo utile per completare il progetto.

Il desktop non arriverà però da solo. Sarà accompagnato dal nuovo Apple Pro Display XDR, ovviamente "il miglior display pro al mondo", come assicura il costruttore.

Ricordiamo che il nuovo desktop è frutto di un progetto volto a offrire il massimo in termini di prestazioni e opzioni di espansione e configurazione, aspetti che avevano portato a molteplici critiche nei confronti di Apple per come erano stati realizzati gli ultimi modelli del desktop professionale.

In tal senso, il nuovo Mac Pro integra processori Xeon di classe workstation con fino a 28 core, 1,5 TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e la scheda grafica AMD Radeon Pro 580X.

Dal canto suo, il Pro Display XDR è un display Retina 6K da 32" con una gamma cromatica P3, colore a 10 bit, luminosità massima di 1.600 nit, contrasto di 1.000.000:1 e angolo di visualizzazione ultra ampio.

Per entrambi i prodotti sono stati forniti i prezzi, per il momento però solo in dollari. Mac Pro ha un prezzo che parte da 5.999 dollari, mentre Pro Display XDR ha un prezzo base di 4.999 dollari. Come detto, potranno essere ordinati entrambi a partire da dicembre sul sito Apple.