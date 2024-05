Logic Pro, Apple porta la creazione di musica a nuovi livelli grazie all’AI

Apple ha presentato oggi i nuovi Logic Pro per iPad 2 e Logic Pro per Mac 11 che rendono possibili sofisticate esperienze professionali per scrivere musica, creare beat, produrre e mixare brani.

Basato sull’intelligenza artificiale, il nuovo Logic Pro introduce sorprendenti funzioni di assistente di studio che supportano il processo di creazione musicale offrendo aiuto quando serve e lasciando ad artisti e artiste il pieno controllo creativo.

Tra le novità in arrivo: Session Player, che estende le apprezzate capacità di Drummer di Logic Pro aggiungendo le nuove opzioni Bass Player e Keyboard Player; Stem Splitter, per estrarre e lavorare individualmente alle varie parti della stessa registrazione audio; e ChromaGlow, per aggiungere all’istante un tocco di calore alle tracce. Logic Pro per iPad 2 e Logic Pro per Mac 11 saranno disponibili sull’App Store da lunedì 13 maggio.

“Logic Pro offre a creativi e creative tutto ciò di cui hanno bisogno per scrivere, produrre e mixare un prezzo straordinario, e le nostre ultime funzioni portano la creatività a livelli stellari”, ha detto Brent Chiu-Watson, Senior Director of Apps Worldwide Product Marketing di Apple. “I nuovi aggiornamenti di Logic Pro sfruttano l’intelligenza artificiale e le prestazioni ineguagliabili di iPad, Mac e dei chip Apple serie M per offrire a chi lavora nel settore la migliore esperienza di creazione musicale”.

Session Player: una band di accompagnamento personalizzata basata sull’AI

Per chi fa musica, Session Player offre un’esperienza rivoluzionaria: una band di accompagnamento personale che sfrutta l’AI per suonare tenendo conto del feedback che riceve. Drummer – sottolinea Apple – è stato uno dei primi “musicisti generativi” al mondo e già al suo debutto, oltre dieci anni fa, fu accolto con entusiasmo da chi si occupava di creazione musicale. Oggi sale ancora di livello grazie ad alcuni miglioramenti chiave e all’entrata in scena di due nuovi musicisti virtuali: Bass Player e Keyboard Player. I Session Player accompagnano l’esecuzione dal vivo lasciando all’artista il pieno controllo su ogni fase del processo di creazione musicale.

La funzione Bass Player – spiega Apple – è stata addestrata attraverso la collaborazione con i migliori bassisti del momento sfruttando tecnologie avanzate di AI e di campionamento. L’utente può scegliere fra otto diversi bassisti e guidare la loro esecuzione controllandone complessità e intensità, e sfruttando parametri evoluti per regolare slide, sordine, note fantasma e colpi sul pickup.

Bass Player può improvvisare su una progressione di accordi oppure l’utente può scegliere fra 100 loop di basso e lasciarsi ispirare. Con Chord Track, l’utente può definire e modificare le progressioni di accordi di un brano, e il bassista virtuale le accompagnerà alla perfezione. Non solo: il plug-in Studio Bass dà accesso a sei nuovi strumenti, da acustici ad elettrici, registrati in modo meticoloso e ispirati ai suoni usati nei toni di basso e nei generi più in voga in questo momento.

Con Keyboard Player l’utente può scegliere fra quattro stili diversi, ideati in collaborazione con musicisti e musiciste da studio esperti per accompagnare vari generi musicali. Keyboard Player può suonare di tutto, da accordi di blocco semplici a espressioni con armonie più estese: le variazioni sono praticamente infinite. Come Bass Player, Chord Track aggiunge e modifica la progressione di accordi di un brano, e Keyboard Player la accompagna.

Usando il plug-in Studio Piano si possono selezionare altre opzioni per modellare il suono, come la possibilità di scegliere fra tre posizioni del microfono, di regolare rumore di pedale e tasti, samples finali e risonanza simpatica.

Stem Splitter: recupera il meglio di ogni registrazione

Chi suona tende spesso a dare il meglio fuori dallo studio di registrazione, quando sente di potersi esprimere liberamente, mette in evidenza Apple. A volte, riascoltando Memo Vocali, vecchi nastri demo o i video dei concerti tornano alla luce performance incredibili pressoché impossibili da replicare e, dunque, destinate a perdersi.

Ora con Stem Splitter è possibile recuperare i vari momenti di ispirazione da un file audio e separare praticamente qualunque registrazione audio mixata in quattro parti distinte: batteria, basso, voce e altri strumenti, direttamente sul dispositivo.

Tenendo queste tracce separate, è più facile applicare effetti, mixarle in modo diverso o aggiungere parti nuove. Grazie alla potenza dell’AI e del chip Apple serie M, la funzione Stem Splitter di Logic Pro è estremamente veloce, assicura Apple.

ChromaGlow: alla ricerca del tono perfetto

ChromaGlow sfrutta l’AI e la potenza dei chip Apple serie M per modellare i suoni prodotti da un mix di attrezzature da studio fra le più apprezzate al mondo.

L’utente può trovare il tono perfetto scegliendo fra cinque diversi stili di saturazione che conferiscono calore, profondità e spinta a ogni traccia, con risultati ultra-realistici. L’utente può anche scegliere fra suoni puliti e moderni, altri più caldi e dal sapore un po’ nostalgico o stili più estremi, da modellare e plasmare a proprio gusto.

Dal suo lancio l’anno scorso, sempre più artisti e artiste hanno scelto Logic Pro per iPad come strumento di lavoro, afferma Apple. Progettato fin dalle fondamenta per sfruttare l’interfaccia touch, Logic Pro trasforma iPad in qualsiasi strumento immaginabile. E grazie al design portatile del dispositivo, è come avere uno studio di registrazione completo sempre a portata di mano.

La potenza e le prestazioni del chip Apple permettono di finalizzare progetti multitraccia complessi, creare suoni di strumenti software personalizzati, sfruttare un mixer completo professionale ed esplorare la vasta raccolta di effetti plug-in dell’app.

E grazie alla semplicità con cui si possono importare ed esportare i progetti, l’utente può iniziare a comporre su iPad ovunque si trovi e poi tornare in studio per dare gli ultimi ritocchi su Mac.

Prezzi e disponibilità

Logic Pro per Mac 11 sarà disponibile dal 13 maggio sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a 229,99 euro per chi la scarica per la prima volta. Logic Pro per Mac 11 richiede macOS Ventura 13.5 o successivo. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Apple.

Logic Pro per iPad 2 sarà disponibile dal 13 maggio come aggiornamento gratuito per chi già usa l’app e a 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno, con un mese di prova gratuita, per chi la scarica per la prima volta. Logic Pro per iPad 2 richiede iPadOS 17.4 o successivo. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Apple.