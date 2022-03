Mac Pro: ecco la nuova scheda grafica Radeon da Amd

Apple ha appena svelato una grossa novità per i professionisti della creatività – e non solo – con il lancio del potente ma compatto desktop Mac Studio, ma c’è qualcosa di nuovo anche per gli utenti di Mac Pro.

Quest’altra novità non arriva però direttamente da Apple, bensì da Amd.

Amd ha infatti annunciato la disponibilità della GPU Radeon PRO W6600X per Mac Pro.

Questa nuova GPU è progettata per offrire una combinazione di qualità dell’immagine e performance elevata, per consentire ai professionisti del design e della creazione di contenuti di raggiungere un livello superiore di produttività e creatività.

Basata sull’architettura Amd RDNA 2 ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni, Amd Radeon PRO W6600X è in grado di potenziare una serie di applicazioni e carichi di lavoro professionali oggi molto diffusi.

Tra le funzioni e caratteristiche principali della GPU Amd Radeon PRO W6600X troviamo innanzitutto fino a 8 GB di memoria GDDR6 e fino a 256 GB/s di larghezza di banda.

Ciò garantisce un trasferimento rapido per alimentare le applicazioni professionali ad alta intensità di dati.

Poi, la funzionalità Amd Infinity Cache: 32 MB di cache dati di ultimo livello integrata sul die della GPU. Questa è progettata per ridurre la latenza e il consumo energetico e consentire prestazioni più elevate rispetto ai design di architettura tradizionale.

Con l’elaborazione 8K e il supporto HDR, inoltre, la GPU Amd Radeon PRO W6600X può migliorare il compositing e l’editing video per flussi di lavoro professionali.

Oltre alle nuove GPU Amd Radeon PRO W6600X, gli utenti Mac Pro possono scegliere tra diverse altre potenti GPU Amd studiate per rispondere alle esigenze di un ampio ventaglio di carichi di lavoro professionali.

Tra queste: Amd Radeon PRO W6900X, recentemente annunciata, Amd Radeon PRO W6800X e Amd Radeon PRO W6800X Duo GPU.

Le informazioni complete sulle GPU Radeon PRO W6600X per Mac Pro e sulle altre schede grafiche dell’azienda, sono disponibili sul sito di Amd.