Luc Dammann è il nuovo Presidente EMEA di Adobe

Adobe ha annunciato la nomina di Luc Dammann a Presidente di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Nel suo ruolo, Luc guiderà le operazioni aziendali e aziendali di Adobe in Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud e Adobe Document Cloud, aiutando i marchi a navigare nella digitalizzazione utilizzando contenuti e dati per creare , personalizzare e potenziare le esperienze dei clienti. Luc riferirà a Stephen Frieder, Head of Global Go-to-Market and Sales di Adobe.

Stephen Frieder ha dichiarato: “In un mondo in cui il comportamento dei consumatori è difficile da prevedere e cambia ogni giorno, sta diventando sempre più importante per le aziende offrire esperienze digitali ricche e dinamiche che guidino le connessioni con i consumatori, attraverso ogni punto di contatto. Luc porta in questo ruolo la sua instancabile guida, creatività e una comprovata esperienza nell’aiutare i marchi a connettersi con i clienti come individui, in ogni interazione, attraverso esperienze personalizzate e potenti”.

Luc è entrato a far parte di Adobe nel 2016 per guidare la regione Europa sudoccidentale, quindi ha ricoperto il ruolo di Vice President e Managing Director per l’Europa occidentale. Ha guidato le relazioni con i clienti con marchi come Real Madrid, Prada, Accor, Stellantis, BNP Paribas e Crédit Agricole, garantendo che ogni customer experience attraverso i canali fosse consegnata alla persona giusta, al momento giusto. In precedenza ha ricoperto posizioni di direzione generale e di leadership delle vendite per grandi società di software e start-up in Francia e in Europa, concentrandosi sulla promozione di prestazioni aziendali sostenibili.

Luc Dammann, President of EMEA di Adobe, ha commentato: “In ogni esperienza digitale, i consumatori si aspettano sempre più esperienze personalizzate e contestuali. Per soddisfare questa esigenza, le aziende di ogni settore stanno investendo in tecnologie digitali che forniscono una visione unificata dei loro clienti, in modo che possano offrire un’esperienza coinvolgente ed efficace, ogni volta. Sono entusiasta di lavorare con i nostri team per supportare i marchi nello sbloccare il valore per i loro clienti attraverso la personalizzazione su larga scala”.

Adobe ha recentemente ampliato la sua presenza in Europa, Medio Oriente e Africa, in particolare nelle sue sedi di Parigi, Milano, Basilea e Bucarest, e ha un totale di 26 uffici e centri di innovazione in tutta la regione.