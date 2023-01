CES 2023: creatività a tutto tondo e 3D senza occhiali, con Asus

ASUS ha svelato la più recente gamma di innovazioni, con prodotti che debuttano a livello mondiale e una serie di attività sostenibili durante l’evento di lancio virtuale Seeing An Incredible Future in occasione del CES 2023.

Le innovazioni in primo piano includono ASUS Spatial Vision, il primo notebook al mondo con display OLED 3D che non necessita di occhiali per la visualizzazione e che offre un’esperienza visiva e lavorativa unica per i creator.

ASUS ha anche annunciato innovative soluzioni per creator che necessitano di piattaforme all’avanguardia, tra cui notebook Windows 11-ready con CPU Intel Core i9 serie HX fino alla tredicesima generazione e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ serie 40.

I nuovi prodotti includono ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), ProArt Display OLED PA32DCM e Display ProArt PA279CRV.

Durante la presentazione, ASUS ha sottolineato il ruolo pionieristico del marchio nell’innovazione per un futuro sostenibile. “Mentre avanziamo in questo incredibile viaggio verso la sostenibilità, mettiamo continuamente a frutto la nostra leadership tecnologica, il rigore basato sui dati e la filosofia incentrata sull’uomo. Il nostro obiettivo è creare, in ultima analisi, un’impresa net-zero che guidi il passaggio a un’economia circolare, con una catena di approvvigionamento responsabile che crei valori condivisi per ciascuno di noi“, ha dichiarato il Co-CEO di ASUS S.Y. Hsu.

Sfruttare la tecnologia per innovazioni longeve, affidabili e sostenibili

Oltre un decennio fa, ASUS ha presentato il primo laptop a emissioni zero, seguito da vicino dai rivoluzionari notebook ASUS della serie Bamboo e, più recentemente, nel 2022 dal primo laptop aziendale a emissioni zero. Dopo questi primi passi verso la creazione di un futuro migliore, ASUS continua a innovare e ora ha presentato alcune delle attività sostenibili intraprese per portare innovazioni che creano un contesto di “smart life” sempre più onnipresente, intelligente, sincero e sereno per tutti.

Quest’anno, oltre il 90% dei laptop consumer ASUS soddisferà gli standard EPEAT ed ENERGY STAR 8.0. Concentrandosi su qualità del prodotto, funzionalità, durata e aggiornabilità, ASUS garantisce cicli di vita del device più lunghi costruendo modelli da zero mettendo al centro la sostenibilità. ASUS utilizza materiali sostenibili nella produzione e nell’imballaggio dei prodotti e ha attivamente acquistato e impiegato 1.500 tonnellate di plastica PCR (riciclata post-consumo) a partire dal 2017, insieme a oltre 20.000 tonnellate di carta riciclata nel 2022. Per fare ancora di più, ASUS promuove costantemente la riciclabilità, con il risultato che negli ultimi anni sono state riciclate oltre 40.000 tonnellate di rifiuti elettronici (e-waste).

E gli sforzi del brand per la sostenibilità non si fermano qui. Costruendo prodotti più longevi, ASUS è in grado di ridurre gli sprechi e prolungare la vita dei propri laptop, oltre a garantire agli utenti esperienze soddisfacenti, ovunque si trovino. Ecco perché i nuovi modelli di laptop consumer ASUS 2023, e quelli a seguire, saranno sottoposti ai più severi test di durata di qualsiasi modello nel mercato dei laptop consumer, ha affermato l’azienda: lo standard di livello militare statunitense MIL-STD 810H straordinariamente impegnativo, perché si basa su 12 metodi di test e 26 test procedure al fine di offrire valore, affidabilità e solidità duraturi.

In aggiunta, ASUS ha collaborato con Ishizuka Glass per i trattamenti antimicrobici, utilizzando il suo agente antimicrobico IONPURE su una serie di prodotti selezionati. ASUS è stata la prima nel settore dei notebook a introdurre il rivestimento ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver Ion, che può inibire la diffusione del 99% di virus e batteri, incluso il COVID-19, per un periodo di 24 ore. Questa tecnologia è specificamente testata su virus come l’influenza A (H3N2) e H1N1; è inoltre coerente con i protocolli di test ISO 21702 e ISO 22196 per contribuire a garantire un’esperienza utente più igienica, ha dichiarato l’azienda.

Software e hardware per i creator, da Asus

Durante l’evento CES 2023, ASUS ha introdotto una gamma di innovazioni software e hardware nuove e aggiornate per i creatori di contenuti.

Tutti i nuovi laptop ProArt Studiobook, Zenbook Pro e Vivobook Pro saranno dotati delle più recenti GPU GeForce RTX 40 series Laptop. Supportati dalle tecnologie NVIDIA Studio per i creator, i prodotti con GPU NVIDIA RTX beneficiano delle ottimizzazioni RTX in oltre 110 app creative, dei driver NVIDIA Studio per i massimi livelli di stabilità e prestazioni nelle app creative e degli esclusivi strumenti NVIDIA basati sull’intelligenza artificiale: Omniverse, Canvas e Broadcast.

“L’intelligenza artificiale viene infusa in tutti i flussi di lavoro creativo per guidare gli artisti nel processo che va dall’ideazione fino al completamento in modo veloce, anzi più velocemente che mai. I laptop ASUS ProArt, Vivobook e Zenbook, affidati alle nuove GPU per laptop GeForce RTX serie 40, combinano uno stile mozzafiato con le prestazioni e l’affidabilità di cui i creator hanno bisogno per sostenere strumenti avanzati come l’IA generativa e NVIDIA Omniverse”, ha affermato Jason Paul, vicepresidente e direttore generale della piattaforma Studio presso NVIDIA.

In un annuncio che – afferma l’azienda – rappresenta una prima volta nel settore, ASUS ha presentato anche ASUS Spatial Vision, che l’azienda descrive come la prima tecnologia al mondo OLED 3D senza occhiali (autostereoscopica), che consente esperienze 3D coinvolgenti su un notebook senza ricorrere a dispositivi indossabili.

Ciò è reso possibile utilizzando un’ottica lenticolare e una tecnologia avanzata della fotocamera per il tracciamento oculare, che consente al display di realizzare immagini distinte per ciascun occhio, risultando in un’immagine 3D autostereoscopica. Gli utenti possono anche passare facilmente dal 2D al 3D. Questa nuova tecnologia può cambiare totalmente i flussi di lavoro dei creator, perché saranno in grado di vedere i dettagli degli oggetti e degli effetti 3D direttamente sullo schermo senza dover realizzare i prototipi fisici, risparmiando tempo e denaro e rendendo il loro flusso di lavoro più efficiente.

Questi incredibili display OLED offrono un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, un tempo di risposta di 0,2 ms e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini fluide, il tutto riducendo al minimo il crosstalk per un’esperienza visiva più fluida. Questi pannelli offrono anche un grande potenziale per applicazioni inerenti al metaverso e in rapida crescita. La tecnologia OLED 3D senza occhiali si integra con le app esclusive dell’ASUS Spatial Vision Hub, che consente agli utenti di guardare video e film 3D, giocare a titoli 3D e godersi la visualizzazione di modelli 3D oppure di procedere con la creazione di contenuti.

ASUS Spatial Vision fornisce anche strumenti di sviluppo basati su SR (Simulated Reality) in partnership con Dimenco, con materiali di supporto e linee guida per dotare gli sviluppatori di un potenziale illimitato, coprendo il controllo dei gesti, l’apprendimento interattivo e molto altro ancora per costruire un ecosistema visionario intorno alle tecnologie 3D.

ASUS ha annunciato anche ProArt Creator Hub 2.0, progettato per garantire ai creator la possibilità di utilizzare al meglio il potente hardware e software ASUS e dare vita alle loro idee. Questa nuova versione presenta un’interfaccia utente rinnovata e moderna e una nuova funzione esclusiva: Color Control, che combina tutte le soluzioni cromatiche specifiche per i creator.

ProArt Creator Hub 2.0 aggiorna le funzionalità del Dial ASUS e del Pannello di Controllo ASUS per consentire non solo nuove personalizzazioni per le applicazioni Adobe, ma anche per le applicazioni di produttività, intrattenimento e creazione di contenuti, tra cui Microsoft 365, Spotify, YouTube e i più diffusi browser web. ProArt Creator Hub 2.0 sarà disponibile per tutti i modelli Studiobook, Zenbook e Vivobook con ASUS Dial, ASUS DialPad o ASUS ScreenPad Plus. Sarà inoltre disponibile per la gamma di mouse ProArt e per tutti i monitor touchscreen ASUS.

Per spingere i limiti dell’esperienza dei creator, ASUS ha unito le forze con Pantone, il riferimento e leader mondiale sul colore, per offrire ai creator l’opportunità di accedere e utilizzare il database delle risorse Pantone, incluse le librerie Pantone, i dati del Color Space, le Color Harmonies e molto altro. Tutte queste funzionalità saranno disponibili su tutti i laptop ASUS creator tramite l’esclusivo software ASUS ProArt Creator Hub 2.0.

“Poiché Pantone e ASUS si rivolgono allo stesso pubblico creativo di oltre 10 milioni di designer e produttori in tutto il mondo, si concretizza l’allineamento perfetto per i nostri clienti comuni che possono trarre vantaggio della nostra innovazione congiunta e ottenere l’accesso diretto alle ampie informazioni sui colori di Pantone“, ha dichiarato Tom Dlugos, Sales Director OEM Displays per X-Rite Pantone.

Creatività 3D a tutto tondo

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) è descritta dall’azienda come la prima workstation mobile al mondo con 3D OLED pensata per i creator e che trascende l’ordinario per andare ben oltre il quotidiano.

Ha una raffinata finitura Mineral Black e presenta un design graduale che consente cornici dello schermo più sottili e fa spazio alle prese d’aria posteriori. Questo design consente inoltre allo schermo del notebook di rimanere piatto, offrendo qualsiasi angolo di visione fino a 180°.

Con il suo rivoluzionario display OLED 3D 3.2K 120 Hz senza occhiali, i creatori di contenuti e i gamer possono visualizzare foto, video o persino giochi in 3D, senza occhiali o dispositivi wearable ingombranti. La creazione di contenuti visivi 3D è resa più veloce e intuitiva e la tecnologia ASUS Spatial Vision consente di convertire senza intoppi i contenuti visivi 2D in 3D immersivo in tempo reale con il semplice tocco di un tasto. Il pannello OLED super luminoso offre dettagli straordinari e colori vividi, con tecnologia di attenuazione adattiva per massimizzare la durata del display.

Il suo processore Intel Core i9-13980HX di 13a generazione, la GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40, espandibile fino a 64 GB di memoria e lo storage ultraveloce consentono ai creator di fare ciò che sanno fare ma al top: creare e progettare, senza limiti. Il display OLED 3D 3.2K 120 Hz da 16 pollici certificato con precisione cromatica rende pienamente giustizia a ogni visione creativa.

Un ampio touchpad compatibile con lo stilo e l’intuitivo controllo rotativo ASUS Dial offrono la massima precisione e controllo nelle app. Consente inoltre una connettività immediata verso tutte le periferiche più recenti tramite due porte Thunderbolt 4, con velocità di trasferimento fino a 40 Gbps.

Ulteriori vantaggi includono l’avanzata tecnologia termica ASUS IceCool Pro, che conferisce al ProArt Studiobook 16 3D OLED una serie di vantaggi in termini di prestazioni e silenziosità. Ha anche la funzione ASUS Dial per un controllo creativo preciso e intuitivo.

Per chi preferisce un display più convenzionale, è disponibile anche un tradizionale pannello touchscreen OLED 2D. Nel secondo trimestre del 2023, la famiglia ProArt Studiobook 16 OLED sarà aggiornata con un modello dotato di una GPU per laptop NVIDIA RTX con certificazione professionale.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED: il mondo in 3D

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) è un innovativo laptop da 16 pollici per creator che presenta anche la tecnologia ASUS Spatial Vision con il primo display al mondo 3D OLED 3.2K 120 Hz autostereoscopico senza occhiali. È configurabile con un massimo di 64 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz con doppio SO-DIMM e un’unità SSD PCIe 4.0 x4 fino a 2 TB.

Questo potente notebook focalizzato sui creator è alimentato da un processore Intel Core i9-13980HX di 13a generazione, con grafica assicurata dalla più recente GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40, insieme a uno switch MUX e al supporto di NVIDIA Studio Driver per un aumento delle prestazioni “on demand” durante le sessioni gaming. Un sistema di raffreddamento aggiornato consente di liberare in tutta sicurezza l’intera potenza disponibile rispettando la progettazione termica (TDP) di 150 Watt.

Vivobook Pro 16X 3D OLED ha la tecnologia termica avanzata ASUS IceCool Pro e ASUS DialPad per un controllo creativo preciso e intuitivo. Beneficia anche delle doppie porte Thunderbolt 4 per velocità di trasferimento super fino a 40 Gbps e di un lettore di schede SD standard.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED: lo Zenbook più potente di sempre

In collaborazione con Intel, ASUS ha riprogettato il già impressionante Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) per il 2023 al fine di renderlo la versione più potente di sempre. Il nuovo notebook è dotato di un esclusivo processore Intel con il più recente design ASUS Supernova System-on-Module (SoM).

Questa tecnica di gestione dei moduli presenta una serie di vantaggi, tra cui una riduzione dell’area centrale della scheda madre del 38%, aumentando l’efficienza di raffreddamento complessiva del sistema. Ciò lascia spazio extra per i componenti votati ad aumentare la potenza della GPU, sostenendoli nel raggiungimento di valori TDP più elevati, offrendo agli utenti maggiore stabilità e prestazioni della GPU più elevate.

Questo design adotta materiali simili a substrati a bassa perdita e riduce la distanza tra la CPU e la memoria collocando entrambi i componenti sul circuito stampato, consentendo alla memoria di raggiungere la ragguardevole frequenza di 7500 MHz. Inoltre, il notebook adotta un composto termico a metallo liquido, riducendone la temperatura di 7°C in modalità ad alte prestazioni, consentendogli di raggiungere un TDP totale fino a 155 Watt.

Con il suo innovativo e ultracompatto ASUS Supernova SoM Design che consente prestazioni davvero potenti dal processore Intel Core i9-13905H di 13a generazione, GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 e 32 GB di veloce DRAM LPDDR5X, il nuovo Zenbook Pro 16X OLED 2023 migliorerà notevolmente le prestazioni di editing video e la capacità di rendering 3D, riducendo drasticamente i tempi di elaborazione, assicura l’azienda.

Questo notebook è dotato di touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K 120Hz. Il meccanismo Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) alimenta la tastiera con inclinazione automatica che garantisce un angolo di digitazione confortevole e, al contempo, migliora il raffreddamento del sistema per sostenere le massime prestazioni. C’è un sistema di illuminazione intelligente White RGB che illumina la tastiera e aggiunge una dimensione completamente nuova all’esperienza creativa, oltre a consentire funzionalità di interattività intelligenti.

Inoltre, l’innovativo ASUS Dial consente un controllo preciso sulla “punta delle dita” dei parametri creativi in Adobe e nella maggior parte delle altre app, mentre il più grande ASUS NumberPad offre feedback tattile e una maggiore sensibilità alla pressione per un più facile inserimento dei numeri.

ASUS Zenbook Pro 14 OLED e Zenbook 14X OLED: prestazioni e portabilità

Con un peso di soli 1,65 kg e uno spessore inferiore a 1,8 cm, Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) offre prestazioni e grafica di alto livello e uno chassis compatto, ampliando così le possibilità per i creator in movimento.

A guidare le specifiche premium è un nuovissimo display OLED NanoEdge Dolby Vision da 2,8 K 120 Hz all’avanguardia, che produce dettagli precisi, movimenti fluidi e colori vividi. È inoltre Pantone Validated per la precisione del colore e copre una gamma DCI-P3 al 100% per assicurare un livello cinematografico.

Per prestazioni elevate durante qualsiasi attività creativa, Zenbook Pro 14 OLED è alimentato dall’ultimo processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione e dalla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40 di livello “studio”, abbinata a 16 GB di veloce RAM DDR5, lo slot per una SO-DIMM da 32 GB e un SSD da 2 TB. Comprende anche la più recente tecnologia WiFi 6E, potenziata ulteriormente da ASUS WiFi Master Premium.

Zenbook Pro 14 OLED include molte funzionalità pensate per migliorare la produttività e la creatività, come ASUS DialPad per il controllo intuitivo delle app, supporto ASUS Pen 2.0 e un set completo di porte I/O. Inoltre, una batteria da 76 Wh ad alta capacità e lunga autonomia rende Zenbook Pro 14 OLED il notebook perfetto per le più importanti sessioni di creatività in movimento.

Zenbook 14X OLED (UX3404) ha uno chassis sottile e leggero ed è disponibile in due colori: Sandstone Beige e Inkwell Grey. La versione Sandstone Beige ha una scocca realizzata con una nuova tecnica di rivestimento ecologico a ossidazione elettrolitica al plasma (PEO) che crea una finitura simile alla ceramica e una sensazione simile alla pietra.

All’interno, c’è un hardware che si affida fino all’ultimo processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, alla grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 di livello professionale, a 32 GB di memoria LPDDR5 veloce e a un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. C’è anche un più grande display OLED HDR NanoEdge da 14,5 pollici 16:10 2.8K 120 Hz e una batteria da 70 Wh di maggiore durata.

ASUS ProArt Station PD5: più veloce e ancora più fresco

La rinnovata ASUS ProArt Station PD500TE è progettata per flussi di lavoro di creazione di contenuti professionali senza soluzione di continuità. Vanta un nuovo design termico per consentire di funzionare più velocemente e più fresco per esperienze creative aggiornate.

Alimentato da una CPU Intel Core i9 di 13a generazione e fino a una GPU NVIDIA RTX A4000 con 16 GB di VRAM e fino a 128 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, PD500TE offre prestazioni robuste e stabili per attività a uso intensivo del processore come l’editing video e la modellazione 3D. Ulteriori tocchi estetici includono indicatori LED ASUS Lumiwiz personalizzabili, una protezione del pulsante di accensione per prevenire spegnimenti accidentali e notifiche email sull’avanzamento del rendering. È in lavorazione anche un modello con una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 40.

Il nuovo design termico, abbinato a una ventola della CPU ad alte prestazioni, consente a ProArt Station PD500TE di liberare prestazioni potenti. Il rumore è mantenuto al di sotto dei 40 dB, mentre il raffreddamento migliorato garantisce un sistema stabile per eliminare rallentamenti, arresti anomali delle applicazioni e blocchi imprevisti, abbassando le temperature della CPU e della GPU rispettivamente fino a 5°C e 4°C.

La ProArt Station PD500TE è fornita anche con il ProArt Creator Hub 2.0 aggiornato, un portale one-stop che consente agli utenti di monitorare lo stato del sistema, regolare le impostazioni personali e ottimizzare il flusso di lavoro. L’intuitiva dashboard semplifica il passaggio da una modalità all’altra, la calibrazione del colore e la personalizzazione degli indicatori LED ASUS Lumiwiz con colori ed effetti di luce.

ProArt Display OLED PA32DCM: la tela per i professionisti

ProArt Display OLED PA32DCM integra un pannello Stripe OLED 4K pure RGB da 31,5 pollici con una luminosità massima di 700 nits e un gamut DCI-P3 al 99% per assicurare un contrasto elevato e immagini HDR dettagliate e realistiche grazie anche alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

PA32DCM ha una elegante finitura in alluminio e uno stand estremamente compatto: può inoltre essere montato su un divisorio da scrivania, per una postazione di lavoro più spaziosa, o appeso ad una parete con orientamento verticale oppure orizzontale. Il monitor PA32DCM dispone, inoltre, di ampie opzioni di connettività, tra cui Thunderbolt 4.

Negli studi professionali che utilizzano display ProArt multipli con supporto per la calibrazione hardware, ProArt Color Center semplifica la calibrazione di tutti i monitor contemporaneamente per garantire colori uniformi su tutta la linea. Questo strumento online centralizzato è stato progettato per aiutare gli utenti a gestire la precisione del colore di più pannelli ProArt. Consente inoltre di controllare quando i monitor sono stati calibrati l’ultima volta e quando dovrebbero essere calibrati nuovamente, permettendo di programmare il tempo di calibrazione per più monitor anche se questi utilizzano parametri di colore diversi e si trovano in luoghi diversi.

Se ad esempio un team di progettazione è a Londra e lavora in modalità sRGB, mentre un team di editing video con sede a Taipei utilizza lo standard DCI-P3, ProArt Color Center si occuperà di calibrare in modo puntuale ognuno questi monitor.

ProArt Display PA279CRV: tutto l’essenziale per l’editing video

ProArt Display PA279CRV è un monitor HDR 4K da 27 pollici progettato per i professionisti dell’editing video. Il pannello verificato da Calman vanta un’ampia gamma di colori con copertura DCI-P3 al 99% e Adobe RGB al 99% ed è calibrato in fabbrica con valori Delta E < 2 per la precisione del colore. PA279CRV è più sottile del 30% rispetto al suo predecessore e la sua base è più piccola del 33%, quindi occupa meno spazio sulla scrivania.

Per una maggiore praticità, la porta USB-C integrata offre supporto DisplayPort, trasferimenti di dati superveloci e 96 W di alimentazione tramite un unico cavo.

In aggiunta al modello PA279CRV da 27 pollici, questa serie include anche un modello ProArt PA248CRV da 24 pollici e una versione ProArt PA329CRV da 32 pollici. Costruiti pensando alla sostenibilità, i tre monitor soddisfano i più rigidi standard ambientali globali, essendo realizzati con l’85% di plastica riciclata (PCR plastics) con un imballaggio interamente in cartone, per un facile riciclaggio.