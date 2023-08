L’Omniverse di Nvidia apre le porte all’AI generativa e ai mondi 3D di OpenUSD

Tra le numerose novità introdotte dall’azienda al SIGGRAPH, NVIDIA ha annunciato anche una vasta gamma di framework, risorse e servizi per sviluppatori e aziende per accelerare l’adozione di Universal Scene Description, noto come OpenUSD.

NVIDIA è tra le aziende che stanno promuovendo lo sviluppo di OpenUSD – un framework 3D che consente l’interoperabilità fra strumenti software e tipi di dati per la costruzione di mondi virtuali –, e lo fa attraverso NVIDIA Omniverse e un nuovo portafoglio di tecnologie e application programming interface (API) per il cloud – fra cui ChatUSD e RunUSD – insieme a un nuovo NVIDIA OpenUSD Developer Program.

Questi investimenti in OpenUSD, sottolinea l’azienda, fanno seguito alla co-fondazione da parte di NVIDIA dell’Alliance for OpenUSD (AOUSD) – un’organizzazione annunciata la scorsa settimana che standardizzerà le specifiche di OpenUSD – insieme a Pixar, Adobe, Apple e Autodesk.

“Proprio come l’HTML ha dato il via a un’importante rivoluzione dell’informatica dell’Internet 2D, OpenUSD darà il via all’era del 3D collaborativo e della digitalizzazione industriale“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “NVIDIA sta dando il massimo per l’avanzamento e l’adozione di OpenUSD attraverso lo sviluppo di NVIDIA Omniverse e dell’AI generativa“.

OpenUSD va sul cloud, con NVIDIA

NVIDIA ha annunciato quattro nuove API Omniverse Cloud realizzate dall’azienda per consentire agli sviluppatori di implementare e distribuire in modo più semplice le pipeline e le applicazioni OpenUSD.

ChatUSD : un copilota del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per gli sviluppatori in grado di rispondere alle domande di conoscenza dell’USD o di generare script di codice Python-USD. ChatUSD viene perfezionato utilizzando funzioni USD e frammenti di codice Python-USD di NVIDIA.

: un copilota del modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per gli sviluppatori in grado di rispondere alle domande di conoscenza dell’USD o di generare script di codice Python-USD. ChatUSD viene perfezionato utilizzando funzioni USD e frammenti di codice Python-USD di NVIDIA. RunUSD : un’API cloud che traduce i file OpenUSD in immagini renderizzate pienamente path-traced, verificando la compatibilità dei file caricati con le versioni di OpenUSD e generando rendering con Omniverse Cloud. Una demo dell’API è attualmente disponibile per gli sviluppatori del programma NVIDIA OpenUSD Developer Program.

: un’API cloud che traduce i file OpenUSD in immagini renderizzate pienamente path-traced, verificando la compatibilità dei file caricati con le versioni di OpenUSD e generando rendering con Omniverse Cloud. Una demo dell’API è attualmente disponibile per gli sviluppatori del programma NVIDIA OpenUSD Developer Program. DeepSearch : un agent LLM che consente una rapida ricerca semantica in enormi database di asset non etichettati.

: un agent LLM che consente una rapida ricerca semantica in enormi database di asset non etichettati. USD-GDN Publisher: un servizio one-clic che consente alle aziende e ai produttori di software di pubblicare esperienze ad alta fedeltà basate su OpenUSD sulla Graphics Delivery Network (GDN) di Omniverse Cloud da un’applicazione basata su Omniverse come USD Composer, nonché di effettuare lo streaming in tempo reale su browser web e dispositivi mobili.

Evoluzione della funzionalità di OpenUSD

OpenUSD, sottolinea NVIDIA, è stato inventato per collegare meglio le pipeline di film e animazioni. Le applicazioni industriali – come la creazione di pipeline interoperabili di progettazione manifatturiera, la creazione di gemelli digitali fisicamente accurati e in tempo reale delle fabbriche o l’addestramento e la convalida di veicoli autonomi – richiedono requisiti diversi del framework 3D.

Per abilitare questi carichi di lavoro industriali e di percezione dell’intelligenza artificiale altamente complessi, NVIDIA sta sviluppando NVIDIA Omniverse, la piattaforma software nativa OpenUSD per lo sviluppo di applicazioni, nonché tecnologie che includono modelli di dati geospaziali, assemblaggio di metriche e specifiche pronte per la simulazione, o SimReady, per OpenUSD.

I modelli di dati geospaziali per OpenUSD consentono agli utenti di sviluppare simulazioni e calcoli per gemelli digitali reali di fabbriche, magazzini, città e persino della Terra. Per i progetti su scala estrema, il sistema tiene conto della curvatura del pianeta per garantire che le simulazioni siano fisicamente accurate.

Le applicazioni industriali combinano insiemi di dati provenienti da numerosi strumenti e fonti, ciascuno rappresentato in unità diverse. NVIDIA sta sviluppando un assembly di metriche per OpenUSD che consente agli utenti di combinare diversi set di dati con la massima precisione.

NVIDIA sta anche sviluppando una struttura per i nuovi modelli 3D SimReady. Questi includeranno proprietà fisiche e materiali fedeli alla realtà, che sono fondamentali per addestrare con precisione robot e veicoli autonomi. Ad esempio, un robot autonomo incaricato di smistare i pacchi deve essere addestrato in simulazione su pacchi 3D che si muovono e reagiscono al contatto fisico proprio come farebbero nel mondo reale.